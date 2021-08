Décision de justice – Nouveau revers judiciaire pour les gardes du corps de Paul Biya Cinq gardes du corps avaient rudoyé un journaliste en 2019. Le Tribunal fédéral rejette leur recours. Chloé Dethurens

Le président camerounais Paul Biya (archive). AFP

Le Tribunal fédéral (TF) rejette le recours des cinq agents de sécurité du président camerounais Paul Biya, ainsi que d’une secrétaire de l’ambassade du Cameroun à Berlin, a appris la «Tribune de Genève». Ceux-ci avaient été condamnés pour avoir rudoyé un journaliste pendant l’été 2019. Ils contestaient l’ordonnance pénale rendue par la justice genevoise, estimant être couverts par l’immunité.



Les faits se sont déroulés le 26 juin en fin d’après-midi, en face de l’hôtel Intercontinental. Paul Biya séjourne dans ce palace depuis quelques jours dans le cadre d’une visite privée. Une manifestation d’opposants est prévue, raison pour laquelle un journaliste de la RTS se rend sur place. Il salue un des participants puis filme la scène. Alors que les personnes présentes se dispersent dans le calme, le reporter est pris à partie par cinq agents de la sécurité du président. Il est immobilisé, on lui prend ses affaires, notamment son sac à dos et son téléphone. Il dépose une plainte auprès du Ministère public.



Durant l’été, les gardes du corps sont condamnés à des peines de prison avec sursis, pour contrainte, appropriation illégitime d’un objet sans dessein d’enrichissement et dommage à la propriété (les lunettes du journaliste ont été brisées). S’appuyant sur l’avis de droit d’un professeur lausannois, ils contestent cette décision auprès de la Chambre pénale de recours, puisqu’ils estiment être au bénéfice de l’immunité. Celle-ci rejette le recours, les agents saisissent le TF.



En vain. Dans un récent arrêt, ce dernier relève que vu le caractère privé de la visite et le déroulé des faits, les agents n’ont pas agi dans le cadre de leur mission officielle et sécuritaire, soit dans l’objectif de protéger le président, comme ils le prétendent. Les juges rappellent que le journaliste était seul, qu’il ne filmait pas quand il a été molesté, «qu’il ne présentait aucun danger concret et imminent pour le président camerounais, absent au moment des faits». Ils constatent aussi que les opposants se sont dispersés «sans aucune manifestation d’excitation ou de violence» lorsque les agents le leur ont demandé. Et que des policiers étaient sur place. «On ne distingue ainsi pas quel était l’objectif sécuritaire et/ou utilitaire dont les recourants se prévalent», écrit le Tribunal.