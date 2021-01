Problèmes d’hygiène et de sécurité – Nouveau revers en justice pour une gérante de crèche privée La prévenue, interpellée en novembre, ne peut garder des mineurs durant deux ans. Une décision confirmée aujourd’hui par les juges administratifs. Interpellée en 2020, elle cumule les déboires depuis 2016. Fedele Mendicino

STEEVE IUNCKER-GOMEZ

L’an dernier, nous révélions qu’une gérante de crèche privée avait été interpellée. La prévenue aurait, entre 2018 et 2020, proposé des places pour des bambins âgés de 4 mois à 4 ans. D’abord chez elle. Puis dans une autre structure, gérée par elle. Le tout sans l’aval de l’État.

L’enquête pénale en cours pointe du doigt les conditions de ces crèches en matière de sécurité, d’hygiène et d’aménagement. Il est aussi reproché à cette dame d’avoir engagé une apprentie sans les autorisations requises, d’avoir sous-payé une employée et de ne pas avoir versé des cotisations sociales. Malgré les interventions du Service d’autorisation et de surveillance de l’accueil de jour (SASAJ), qui dépend du Département de l’instruction publique (DIP), la prévenue est suspectée d’avoir poursuivi cette activité par l’intermédiaire d’une nouvelle structure ouverte en 2020. Sur le plan administratif, l’an dernier, le DIP lui a interdit d’accueillir des mineurs.