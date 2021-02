Recours irrecevable – Nouveau revers en justice pour Pierre Maudet La Chambre administrative refuse d’annuler provisoirement la mise à l’écart du conseiller d’État. Fedele Mendicino

Pierre Maudet, conseiller d’État en charge du Département de la sécurité et de l’économie. Lucien FORTUNATI

Le conseiller d’État Pierre Maudet s’est vu privé provisoirement de département en octobre après un premier diagnostic alarmant sur la souffrance de certains de ses collaborateurs. Le ministre a alors saisi la Chambre administrative pour demander l’annulation de cette mesure provisoire. Comme l’a révélé «Le Temps», son recours a été jugé irrecevable dans un arrêt daté du 9 février.

Un second recours sur le même sujet est pendant et une expertise plus approfondie, confiée à un ancien juge fédéral, est aussi attendue prochainement.

Concernant le premier recours, les juges relèvent que Pierre Maudet ne subit pas de dommage irréparable en lien avec cette décision incidente et qu’il convient d’attendre un arrêté final pour trancher. Comme l’écrit «Le Temps», la Chambre administrative souligne que de toute façon, cette répartition provisoire des départements ne constitue qu’une étape vers une décision finale qui ne saurait dès lors être attaquée, car Pierre Maudet ne subit aucun dommage irréparable: «À cet égard, écrivent les juges, il a notamment conservé son droit au traitement et sa place au sein du collège en tant qu’instance politique et décisionnelle, et l’on doit relever qu’il avait déjà perdu l’essentiel de ses prérogatives de direction départementale par arrêté du 31 janvier 2019 (la perte de la Sécurité), lequel n’a pas été contesté. […] De plus, une éventuelle atteinte à la réputation ne constitue pas un dommage irréparable au sens de la jurisprudence.»