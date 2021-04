Économie suisse – Nouveau renchérissement en mars grâce à la fin des soldes Selon l’OFS, les prix à la consommation ont augmenté en mars.

Par rapport à février, l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,3% selon l’OFS. Keystone/Laurent Gillieron

Pour le deuxième mois consécutif, les prix à la consommation ont augmenté en mars grâce à la fin des soldes, qui a provoqué une hausse pour les habits et les chaussures. Le mazout et les carburants ont également nourri l’inflation, indique jeudi l’Office fédéral de la statistique (OFS). En revanche, les prix des pâtes alimentaires, des fruits et des légumes ont baissé.

Par rapport à février, l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,3%. En variation annuelle, un recul de 0,2% est constaté. Les économistes interrogés par AWP s’attendaient à une hausse mensuelle entre 0,2% et 0,5% et un tassement dans la fourchette 0,1-0,4% par rapport à mars 2020.

L’inflation sous-jacente – c’est-à-dire sans tenir compte des produits frais et saisonniers, de l’énergie et des carburants – présente une hausse de 0,2% sur un mois et un repli de 0,4% en comparaison annuelle, précise le communiqué.

Le renchérissement est principalement le fait des produits importés, dont les prix ont augmenté de 1,4% par rapport à février, alors que les produits indigènes ont connu une stagnation.

ATS

