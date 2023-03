Basketball – Nouveau double-double pour Clint Capela Atlanta a imposé sa loi face à Indian samedi (143-130), grâce notamment aux 17 points et 17 rebonds de son Genevois. Une place en play-in lui semble assurée. FVA

Clint Capela (à g.) et Atlanta en route pour le play-in. Getty Images

À huit journées de la fin de la saison régulière, la situation d’Atlanta (8e) semble fixée. À bonne distance de la 11e place à l’est, plutôt loin de la 6e, les Hawks devraient disputer le play-in. Soit ce tournoi à quatre pour attraper les deux derniers tickets pour les play-off. Clint Capela et ses partenaires ont effectué un pas de plus dans cette direction samedi en prenant la mesure d’Indiana (143-130). Les 30’06 minutes de jeu accordées au Genevois lui ont permis d’inscrire 17 points et de capter 17 rebonds.

La finale avant l’heure

C’est ce qui s’appelle envoyer un message: Denver a remporté une victoire nette et sans bavure (129-106) aux dépens de Milwaukee, samedi, dans le choc des leaders de conférences Ouest et Est, qui pourraient bien se retrouver en finale de la NBA.

Le duel était aussi celui de deux candidats sérieux au trophée de MVP (meilleur joueur du championnat), entre le double tenant Nikola Jokic, favori à sa succession, et Giannis Antetokounmpo qui l’a précédé à deux reprises également au palmarès (2019, 2020).

Et si des points doivent être attribués dans ce sprint final, à moins de trois semaines de l’épilogue de la saison régulière, la répartition serait égalitaire, puisque le Serbe (31 pts, 11 passes) et le Grec (31 pts, 9 rbds, 4 interceptions) ont été tous deux très performants.

Mais Antetokounmpo a surtout été présent en première période (24 pts) et, comme un symbole de l’irrésistible second acte des Nuggets (66-40), c’est sur lui que Jeff Green (7 pts) a écrasé un énorme dunk main gauche au début du quatrième quart-temps, quand Milwaukee était sous l’eau.

Quelques minutes plus tôt, les Bucks avaient cédé à la frustration et perdu leur sang-froid, avec pas moins de quatre fautes techniques récoltées dont la dernière pour Giannis. En face, le collectif, a comme souvent cette saison, récité un basket très fluide et efficace, avec Jamal Murray (26 pts, 9 passes) et Michael Porter Jr (19 pts) également en lumière.

Déjà qualifié, Denver conforte ainsi sa domination, devant Memphis (2e) et Sacramento (3e), qui s’est un peu plus rapproché d’une qualification pour les play-offs, après sa victoire (121-113) contre Utah. En l’absence de DeAaron Fox, les Kings se sont appuyés sur Kevin Huerter (27 pts) et Domantas Sabonis (16 pts, 15 rbds).

Les Suns éclipsent Embiid

A la quatrième place se trouve Phoenix, qui a réussi à plutôt bien museler Joel Embiid (28 pts, 10 rbds), pour vaincre Philadelphie (125-105). Devin Booker, auteur de 29 points, et Bismack Biyombo (17 pts, 13 rbds, 5 contres) ont guidé les Suns, qui devraient bientôt récupérer Kevin Durant presque rétabli de son entorse à la cheville droite. Le banc a été aussi très performant avec 53 points apportés.

Côté Sixers (troisième à l’Est), qui concèdent leur troisième défaite en quatre matches, la fatigue a semblé évidente, en «back-to-back», 24 heures après le revers de haute lutte concédé à Golden State, même si elle ne s’est pas vue chez Tyrese Maxey (37 pts).

Les résultats de samedi Afficher plus Miami – Brooklyn 100 – 129 LA Clippers – La Nouvelle-Orleans 110 – 131 Phoenix – Philadelphie 125 – 105 Sacramento – Utah 121 – 113 Denver – Milwaukee 129 – 106 Atlanta – Indiana 143 – 130

Dans la lutte pour les barrages, La Nouvelle-Orléans a remporté un succès important chez les Clippers (131-110), grâce à Brandon Ingram et Trey Murphy III, auteurs chacun de 32 points, le second se fendant d’un 10/12 derrière l’arc. Chez les Clippers, cinquièmes, Kawhi Leonard est passé au travers (12 pts, à 4/16 aux tirs), contrairement à Nicolas Batum (13 pts) encore adroit à longue distance (4/6). Les Pelicans grimpent au 9e rang, avec le même bilan équilibré (37 victoires/37 défaites) que les Lakers (8e) et les Timberwolves (7e).

Enfin, à l’Est, Brooklyn a fait la bonne opération en vue de la 6e place, la dernière directement qualificative pour les play-offs, en s’imposant à Miami (129-100), qui l’occupait. Mikal Bridges (27 pts) et Cameron Johnson (23 pts) se sont distingués dans les rangs des Nets.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.