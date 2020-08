L’UDC défend son initiative avec le slogan «trop, c’est trop». Pour vous, à partir de quand sera-t-on trop en Suisse?

Il est très difficile de donner une réponse quantitative. C’est finalement une question qualitative. Et nous savons très bien que la migration en Suisse a toujours dépendu de la conjoncture. On oublie parfois qu’entre 1960 et 1974 nous avons connu une immigration brute de 108’000 personnes par année, auxquelles s’ajoutaient 205’000 saisonniers! Aujourd’hui, le solde migratoire avec l’UE est de 32’000 personnes. Pour moi, l’initiative de l’UDC est en fait un jeu à somme nulle: avec ou sans cette initiative, la migration se poursuivra. Car c’est la situation économique qui est déterminante. Et accepter l’initiative, ce serait prendre un très grand risque: en résiliant la libre circulation des personnes avec l’UE, on perdrait les autres accords des Bilatérales I, qui sont liés par la clause guillotine.