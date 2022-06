Macron, Scholz et Draghi à Kiev – «Nous soutenons le statut de candidat immédiat à l’adhésion» Par une spectaculaire visite à Kiev, les trois principaux dirigeants européens offrent leur soutien à l’Ukraine pour sa candidature d’adhésion à l’UE. Alain Rebetez - Paris

Mario Draghi, Emmanuel Macron et Olaf Scholz entourent Volodymyr Zelensky. Ils sont venus apporter les preuves de leur soutien au président ukrainien après des semaines de tensions. Kiev, 16 juin 2022. Sergei SUPINSKY/AFP

Pour leur première et plutôt tardive visite en Ukraine depuis le début de la guerre, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le président du Conseil italien Mario Draghi ont choisi de frapper fort. Mise en scène spectaculaire, déplacement surréaliste dans un train de nuit entre la frontière polonaise et Kiev, secret gardé jusqu’à l’ultime minute, tout était fait pour marquer les esprits. Le trio, accompagné du président roumain Klaus Iohannis, entendait exprimer de manière solennelle son soutien et celui de l’Europe à l’Ukraine. Un soutien qui n’a pas toujours été sans failles ni sans reproches.