L’alimentation en vrac participe à ce qu’évoque Fanny Parise dans son livre. On remplace un produit A par un produit B, plus respectueux pour l’environnement puisque sans emballage, pour permettre aux «enfants gâtés» de continuer à consommer.

C’est un livre qui, dès le titre, interpelle le lecteur. L’étude de la socioanthropologue Fanny Parise s’intitule «Les enfants gâtés. Anthropologie du mythe du capitalisme responsable» et porte comme sous-titre «À la rencontre des ambassadeurs de l’hyperconsommation écoresponsable».

L’impertinence de l’intitulé aurait de quoi interpeller chacun d’entre nous. N’aurait-on en effet pas pu faire preuve d’un peu plus d’esprit critique au moment où l’expression contradictoire de «consommation responsable» s’est démocratisée? «Comme le sujet est proche de moi, je ne pouvais pas appliquer le regard éloigné, qu’on utilise en général en anthropologie, commente la chercheuse, qui évolue entre Lausanne et Paris. Pour décentrer mon point de vue, j’ai adopté un ton entre l’impertinence, la critique et la prise de distance bienveillante.»