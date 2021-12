Le nouveau bouquin du «vélosophe» – «Nous sommes tiraillés entre l’ambition individuelle et l’impératif de collectif» Huitième du dernier Tour de France, Guillaume Martin vient de publier son deuxième livre, intitulé «La société du peloton». Une plongée philosophique dans le cyclisme, qui dit beaucoup de la société actuelle. Robin Carrel

Le Français et un de ses coéquipiers, sur le dernier Tour de France. AFP

À 28 ans, le Parisien sort de deux top 10, au Tour de France (8e) et sur la Vuelta (9e), mais pas seulement. Il s’est fait l’auteur d’une troisième œuvre, après une pièce de théâtre intitulée «Platon vs. Platoche» et un premier livre dont le titre était «Socrate à vélo», où il tentait de rendre la philosophie - le coureur de la Cofidis est titulaire d’un master dans la discipline - accessible et où il mettait virtuellement certains des plus grands penseurs de notre monde en short sur la Grande Boucle.

Cette fois, le meilleur grimpeur de la Vuelta 2020 revient avec un livre engagé, dont le titre est «La société du peloton». Il y dévoile ses réflexions sur la société actuelle, qui ressemble à s’y méprendre à ce qu’il vit en course. Interview d’un jeune homme offensif et pas seulement sur sa bicyclette.