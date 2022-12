Depuis bientôt quatre ans, nous nous opposons à un nouveau contrôle de cave conçu et appliqué par et pour des négociants en vin, alors que nous sommes des producteurs de raisin et de vin suisse, des paysan.ne.s de la vigne. Nous ne sommes pas opposés au contrôle en soi, mais nos autorités refusent de faire la différence entre un commerçant importateur et un producteur avec de la terre sous les souliers.

La législation doit reposer sur le sens propre des mots. Le commerce est l’action d’acheter et de vendre un produit ou un bien. Le commerçant peut acheter et vendre en tout temps. Un producteur n’achète pas, il vend simplement sa propre production. Tous les producteurs d’une même région récoltent une seule fois par année et tous dans la même période, ce qui fait réellement la différence avec le commerce. Nous sommes déjà très contrôlés alors que l’administration connaît pratiquement tous les détails de nos exploitations (les surfaces, les cépages, la production, etc.). Ce contrôle paperassier supplémentaire entraîne non seulement des coûts additionnels, mais également une charge administrative difficilement supportable pour les petites entreprises à caractère souvent familial que nous sommes.

«Un producteur n’achète pas, il vend simplement sa propre production»

L’Administration fédérale continue pourtant sa guerre d’usure en faisant traîner l’affaire dans des procédures juridiques sans fin. Le 16 septembre dernier, nous avons déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Nous avons interpellé le conseiller fédéral Guy Parmelin qui botte en touche dans sa réponse du 29 septembre dernier. Nous nous attendions à un peu plus de compréhension de la part d’un ex-vigneron.

Au niveau des autorités cantonales, la plupart attendent la décision finale des procédures en cours au niveau fédéral. Sauf le Canton de Vaud qui décroche la Palme d’or de l’acharnement judiciaire. Les préfectures ont lourdement sanctionné les vigneron.ne.s opposant.e.s par des amendes, menaces d’emprisonnement, poursuites et saisies. Dans la catégorie ubuesque: un vigneron vaudois retraité fait face à un imbroglio juridique injuste. En 2021 le préfet avait reconnu son statut de retraité et ordonné le classement de son affaire et mis les frais de procédures à la charge de l’État. Pourtant la direction du recouvrement refuse de tenir compte de cette décision préfectorale et a mis le retraité aux poursuites pour des frais de justice indus!

Dernier épisode en date: revirement du Canton de Neuchâtel qui a décidé d’ignorer notre recours au TAF et de reprendre les procédures juridiques qu’il avait suspendues depuis 2021.

Il est temps que nos autorités allient discours et pratiques. Crier haut et fort l’importance du développement durable, de la proximité. Promettre le soutien à l’économie locale, à l’agriculture, avec moins de charges administratives et une concurrence loyale. Ce ne sont que des promesses!

Or ce que nous constatons, c’est une réalité toute autre.

C’est une «justice» à géométrie variable, un acharnement procédurier, des sanctions administratives et des non-réponses et nous continuons à devoir faire face à une concurrence toujours plus déloyale, des prix cassés, le commerce transfrontalier totalement libre.

Nos revendications restent les mêmes:

- la reconnaissance de notre statut de vignerons-encaveurs, comme paysan.n.es de la vigne et du vin suisse

- le droit à une comptabilité simplifiée et une réelle diminution des charges administratives

- des conditions de marché avec une concurrence loyale garantie par un contingent d’importation indexé à la consommation et des taxes limitant la distorsion de concurrence.

Nous, paysan.n.es de la vigne, tenons à notre métier. Nous ne baisserons pas les bras!

Willy Cretegny Afficher plus Président de l’Association suisse des vignerons-encaveurs indépendants.

