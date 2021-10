La biodiversité se dégrade – «Nous sommes la nature, pas séparés d’elle!» Le nouveau film de Cyril Dion, «Animal», sera projeté jeudi 21 octobre à 19 h 15 en avant-première au Scala. Opinion Leo Kanemam

Cyril Dion et les deux jeunes gens de son fil, «Animal», Bella et Vipulan, âgés de 16 ans. DR

Après le triomphe de son film «Demain», qui a fait prendre conscience sur le climat à des multitudes de personnes, le nouveau film de Cyril Dion, «Animal», projeté jeudi 21 octobre à 19 h 15 en avant-première au cinéma Scala, alerte sur la dégradation de la biodiversité. «On est dans une société qui a créé une rupture entre les humains et le reste du monde vivant.» Comment renouer avec la nature? Avec «Animal», en plus des luttes politiques et citoyennes, le cinéma peut jouer un rôle crucial. «Les artistes sont les plus à même de nous émouvoir et ce qui nous émeut nous met en mouvement…»

Le dernier rapport du GIEC est très alarmant. La biodiversité s’effondre à l’échelle mondiale et le phénomène s’accélère. Affecté par le dérèglement climatique, la surexploitation toxique de «la nature» prônée par les adeptes du productivisme et les néolibéraux partisans d’une croissance illimitée aux conséquences mortifères. Un million d’espèces sont en danger d’extinction sur la planète. Ainsi, la population d’animaux sauvages aurait connu un déclin de 68%. Concrètement, si les forêts brûlent ou sont décimées, le climat en est déséquilibré. L’agriculture a besoin des insectes, de pollinisateurs, leur disparition est très préjudiciable. Les coraux dans les océans sont en voie de disparition, avec pour conséquence que les océans ne pourront plus capter le carbone.

«Nous sommes la nature, pas séparés d’elle!» Le combat prioritaire des écologistes pour préserver la biodiversité, c’est la mobilisation pour l’intérêt général afin de contrer les intérêts particuliers défendus par le monde de la finance avec la complicité de certains gouvernants. Les multinationales doivent cesser d’investir dans des activités nuisant à la biodiversité, et les institutions européennes arrêter de les subventionner et réorienter les investissements sur les énergies renouvelables.

Les zones protégées le sont de moins en moins et activent le déclin de la biodiversité. La pression doit se radicaliser sur nos gouvernants, les signataires de la COP25 qui annoncent «Le temps est à l’action» mais ne passent pas aux actes. Les moyens de lutte sont nombreux: le vote, les grandes mobilisations, la désobéissance civile, la création d’alternatives transitionnelles, le combat contre les inégalités en réduisant le pouvoir d’achat des plus riches. La bascule interviendra lorsqu’une majorité de personnes cessera d’alimenter le modèle actuel en refusant de voter pour ses représentants et d’acheter les produits venant d’entreprises qui détruisent la biosphère ou exploitent les humains. «Soyons des millions à défendre le climat et la biodiversité.»

Léo Kaneman Afficher plus Fondateur et président d’honneur du Festival du film et forum international sur les droits humains. DR

