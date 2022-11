Covid à Genève – «Nous sommes face à une soupe de sous-variants» Alors que le nombre de cas de Covid-19 remonte, le variant dominant BA.5 est en passe d’être supplanté. Aurélie Toninato

Le 8 novembre, BQ.1.1 était détecté dans 40% des échantillons des eaux usées à Genève. KEYSTONE

Il y a eu Alpha, Delta, puis Omicron et sa ribambelle de variants: BA.1, BA.2 et le très transmissible BA.5 qui s’est imposé depuis des mois. D’autres sont en train d’émerger, aux noms parfois encore plus barbares tels XBB et BQ.1.1. Ce dernier est d’ailleurs en passe de supplanter ses camarades: le 8 novembre, BQ.1.1 était détecté dans 40% des échantillons des eaux usées à Genève - contre 25% il y a un mois - alors que BA.5 ne «pèse» plus que 57%.

Alors que la charge virale détectée dans les eaux usées connaît actuellement une forte augmentation et le nombre d’hospitalisations remonte - sans causer de surcharge - ce sous-variant peut-il bousculer la dynamique épidémiologique? Que sait-on de lui?

L’évolution virale est nettement plus rapide que l’acquisition des connaissances scientifiques concernant l’impact biologique de cette évolution, reconnaît Manuel Schibler, responsable du laboratoire de virologie au Service des maladies infectieuses des Hôpitaux universitaires de Genève.

BQ.1.1 ne semble pas présenter de symptômes spécifiques, même si on a pu évoquer des problèmes digestifs. «Ceux-ci ont été observés depuis le début de la pandémie et ne semblent pas être spécifiquement attribués aux sous-variants Omicron», note l’expert.

Échappement aux anticorps

Les données les plus récentes sur la présence de BQ.1.1 au sein de la population genevoise datent de deux semaines. On peut assez logiquement s’attendre à ce que sa présence soit plus importante aujourd’hui. Manuel Schibler confirme l’hypothèse tout en rappelant que BQ.1.1 n’est pas seul dans la bataille et qu’il pourrait tout aussi plafonner à un certain pourcentage.

Contrairement à l’ère précédant l’arrivée d’Omicron, précise-t-il, on ne voit pas, aujourd’hui, de variant remplaçant totalement le précédent. «Nous sommes maintenant face à une soupe de sous-variants Omicron, dont BQ.1.1, qui ont été sélectionnés pour certaines mutations communes qui confèrent un avantage de transmission et d’échappement aux anticorps.»

Est-ce à dire qu’avoir été infecté par le passé ne confère plus de protection? «Les connaissances actuelles sont basées sur des études in vitro qui montrent une abolition de neutralisation de ces sous-variants, incluant le BQ1.1, par les anticorps monoclonaux (ndlr: protéines développées en laboratoire qui miment la réponse du système immunitaire contre le Covid) disponibles sur le marché en tant que traitements. Il est cependant raisonnable de penser que des anticorps développés après une infection par BA.5 gardent une certaine capacité de neutralisation contre BQ1.1 et compagnie.»

Pas très différent de BA.5

Quid des vaccins: tant les premières versions que les bivalents, protègent-ils toujours efficacement contre les formes sévères? Si les vaccins disponibles ne permettent plus d’empêcher une infection, répond Manuel Schibler, ils permettent en revanche toujours d’offrir une protection contre la maladie sévère, «d’autant plus si l’immunité est régulièrement boostée, ce qui est surtout important pour les personnes vulnérables. En bref, les vaccins et leurs boosts restent un moyen efficace de prévention de maladies sévères.»

En l’état actuel des connaissances, peut-on affirmer que BQ.1.1 diffère peu de BA.5, et qu’il ne devrait pas entraîner d’explosion des cas graves, ni de surcharge des hôpitaux? «Tout à fait, c’est ce qu’il paraît raisonnable de penser. Il faut d’ailleurs garder en tête que le SARS-CoV-2 reste un type de virus et qu’une immunité acquise par une infection préalable, quel que soit le variant ou le sous-variant, confère une protection contre la potentielle maladie sévère liée à une nouvelle infection.»



