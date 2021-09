Un village afghan sous les talibans – «Nous sommes enfin heureux et en sécurité» Loin de la peur qu’ils inspirent dans les grandes villes, les talibans sont bien acceptés dans les zones rurales, où leur victoire signifie la fin de la guerre et des violences quotidiennes. Wilson Fache, Arghande (District de Paghman)

Hemat, combattant taliban de 21 ans, dans les ruelles d’Arghande, avec son fusil d’assaut américain M-16 récupéré sur la dépouille d’un soldat afghan. ADRIEN VAUTIER

Dans le village d’Arghande, Akram et Hemat se pavanent comme des rois. À bord d’un véhicule de police qui appartenait au gouvernement déchu, les deux talibans foncent à toute allure entre les maisons en terre cuite. «Je ne suis pas marié, car à l’époque nous étions dans les tranchées et personne ici n’était disposé à me donner sa fille parce qu’on craignait que je sois tué et qu’elle devienne veuve», raconte Hemat, longue chevelure noire soigneusement brossée, un trait de khôl sous les yeux.