Au cœur du conflit du Haut-Karabakh – «Nous sommes encerclés. C’est Sarajevo!» Arrivé à Stepanakert il y a quelques jours, le reporter de guerre genevois Guillaume Briquet endure le quotidien d’une ville prise sous les bombes. Alain Jourdan

Guillaume Briquet photographiant un missile non explosé tombé à deux cents mètres de son hôtel, mardi à Stepanakert.

«P…! ça vient de péter devant l’hôtel. Le bruit est énorme. Vous avez entendu?» Habitué des zones de guerre, le photographe genevois Guillaume Briquet a rejoint Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh, il y a une semaine. Il est un peu plus de 20 heures ce mardi soir. La communication est hachée. Le réseau de téléphonie mobile ne fonctionne plus. Grâce à une connexion wi-fi, le journaliste parvient à brancher son ordinateur en soirée ou tôt le matin. Il décrit une ville désertée par ses habitants et prise sous les bombes. Quelqu’un lui crie de se mettre à l’abri. Des vitres viennent de voler en éclats.