Lettre du jour – Nous sommes en guerre

Genève, 25 août

D’après les médias, treize parlementaires fédéraux refuseraient de se faire vacciner. Douze seraient membres de l’UDC. L’un d’entre eux – valaisan – justifie son refus par son droit à la liberté, et son parti vient d’adopter ce point de vue pour la prochaine votation sur la loi Covid. Il suit en cela la position de l’improbable groupement qui s’intitule pompeusement «les défenseurs de la Constitution», faisant fi des délicats équilibres institutionnels qui ont permis à la Suisse de survivre intacte aux bouleversements de l’Europe depuis le milieu du XIXe siècle.

Il faut d’ailleurs bien reconnaître que ces secoueurs de cloches n’en sont pas à leur coup d’essai dans ce rejet des valeurs de notre pays, le rejet des citoyens des villes venant maintenant succéder à celui des Romands et des étrangers! Curieuse Helvétie se limitant à un vacher sur un pré alémanique que prônent ces prétendus défenseurs de nos libertés, qui oublient que celles-ci s’accompagnent de la responsabilité citoyenne!

Le vaccin est à cette heure la seule arme dont disposent les humains pour stopper cet ennemi invisible qui s’adapte constamment et sans états d’âme pour devenir de plus en plus efficace dans sa tentative de parasitage et de destruction de notre espèce. Et nous devons tous nous armer pour le vaincre, même si on s’estime en bonne santé, cet état n’empêchant pas la transmission de l’agent ennemi si on ne veut pas retomber dans de nouvelles périodes de fermeture, synonymes de marasme économique et social! Nous sommes en guerre et nous devons être tous unis pour vaincre le virus. Les antivaccins sont complices d’une tentative de génocide, des agents au service de l’ennemi, cela alors que nous avons la chance de disposer d’une arme pour lutter et vaincre.

Et la victoire, comme toujours, réside dans l’union et la solidarité.

La devise de la Suisse est: «Un pour tous, tous pour un». Ces prétendus thuriféraires des valeurs helvétiques crachent en réalité sur celles-ci en mettant en avant leur égoïsme et leur mépris de la défense du pays. En état de guerre, ceux qui refusent de prendre les armes ont un nom: ce sont tout simplement des déserteurs.

Michel Ducret, ancien député

