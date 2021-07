Bilan du Festival de la Cité – «Nous sommes contents d’avoir résisté malgré tout» Soumise aux contraintes Covid et battue par la pluie, la manifestation lausannoise n’a eu que peu de répit mais annonce tout de même 40’000 spectateurs. La directrice commente. Boris Senff

Le Festival de la Cité a dû affronter les éléments plus souvent qu’à son tour. La place du Château, mercredi dernier. CHANTAL DERVEY

Difficile d’imaginer des conditions d’exercice plus difficiles que celles de cette édition 2021 du Festival de la Cité, achevée dimanche soir. Non seulement les contraintes sanitaires ont pesé sur son élaboration et son organisation, mais de fortes pluies se sont invitées tout au long de la semaine, perturbant le programme et occasionnant de nombreuses annulations. «En six ans de festival, je n’avais jamais eu plus d’un jour de pluie par édition, remarque Myriam Kridi, la directrice, au moment d’aborder la dernière soirée sous un soleil radieux. Je suis contente que nous ayons résisté malgré tout, car nous aurions pu nous effondrer complètement. On va s’en souvenir!»