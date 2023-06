Toxicomanie à Genève – «Nous renonçons à accueillir la consommation de crack» Mis sous pression par l’explosion de la consommation de crack, le Quai 9 n’accueille plus ces consommateurs. Interview du directeur de Première Ligne, qui chapeaute le lieu. Judith Monfrini

Quai 9 doit déménager en 2027 à cause des travaux prévus à la gare Cornavin. L’association Première Ligne souhaiterait néanmoins rester dans le quartier, pour sa centralité. LAURENT GUIRAUD

Les consommateurs de crack sont de plus en plus nombreux à Genève. L’association Première Ligne, qui gère Quai 9, derrière la gare Cornavin, fait face à une forte augmentation des consommateurs dans ses locaux. Plus de 50’000 passages en 2022, soit 10000 de plus qu’en 2019. En quatre ans, la consommation de cette drogue a été multipliée par 13 au sein du local. Mardi, l’association a tenu son assemblée générale avec une table ronde sur ce thème. Interview du directeur de Première Ligne, Thomas Herquel.