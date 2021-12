Interview du patron de Moderna – «Nous proposons à la Suisse un abonnement à la vaccination»

Stéphane Bancel, de nombreuses personnes s’inquiètent d’une possible nouvelle vague causée par le variant Omicron. Quelle protection offre actuellement le vaccin Moderna après deux doses et après trois doses?

Nous avons récemment présenté de nouvelles données à ce sujet. La protection contre une infection avec juste deux doses de Moderna est nettement plus faible avec le variant Omicron. Cela ne m’a pas surpris, car Omicron présente de nombreuses mutations dans la protéine Spike. La bonne nouvelle: après un booster, le taux d’anticorps est à nouveau très élevé. Nous pensons que cela protège contre les hospitalisations et les évolutions graves. Le message est clair: les personnes qui ne sont pas vaccinées devraient le faire d’urgence maintenant et celles qui le sont déjà devraient recevoir un rappel le plus rapidement possible. Le variant Omicron est tellement contagieux.