Terroir à Genève – «Nous produisons un fromage de chèvre doux et agréable au palais» Georgette Gribi et André Wiblé, sœur et frère, chérissent leurs chèvres à Cartigny. Ils seront de la partie lors de la Fête de l’agriculture. Fabien Kuhn

«Nous produisons entre 60 et 80 litres de lait par jour, soit environ 3,5 litres par chamoisée», explique Georgette Gribi, exploitante de la Chèvrerie du Champ Courbe, à Cartigny. LUCIEN FORTUNATI

À Genève, l’écrasante majorité de la production de lait provient des vaches. Un lait que quatre producteurs (Zeller à Vernier, Bieri à Avully, Baumgartner à Genthod et Pradervand à Céligny) fournissent en grande partie aux Laiteries Réunies. À la Fête de l’agriculture, du 7 au 9 juillet, un pavillon mettra cette filière en valeur.

«Le soir, je retourne les fromages, je gère aussi la clientèle et prends les commandes.» Georgette Gribi, exploitante de la Chèvrerie du Champ Courbe, à Cartigny

«Sur le stand, vous trouverez plusieurs animations comme la vache à traire ou la visite d’une ferme avec des lunettes 3D. Nous distribuerons des milk-shakes à notre bar à lait et nous vendrons des produits: yaourts, crèmes dessert, fromages à pâte molle», précise Dominique Monney, directeur général des Laiteries Réunies.

Mais une place de choix est également réservée à l’autre lait, celui de chèvre, dont le volume de production est bien moindre à Genève. Dans le canton, seuls deux producteurs sont encore sur le marché. La coopérative Les Chèvres de la Touvière, à Meinier, et la Chèvrerie du Champ Courbe, à Cartigny.

Rôles bien définis

Au Champ Courbe, justement, Georgette Gribi et son frère André Wiblé s’occupent d’une vingtaine de chèvres et fabriquent du fromage. «Nous produisons entre 60 et 80 litres de lait par jour, soit environ 3,5 litres par chamoisée (ndlr: une pure race provenant de Fribourg). Le soir, je retourne les fromages, je gère aussi la clientèle et prends les commandes», dit la première.

André Wiblé, frère de Georgette Gribi, en compagnie de ses chèvres chamoisées. LUCIEN FORTUNATI

De son côté, André bichonne les chèvres, récolte le foin sur les 4 hectares de la propriété et les 15 hectares des agriculteurs de la commune. Il s’agit d’un regain, une herbe qui repousse après la première coupe. Elle ne sied pas comme nourriture pour les chevaux mais convient tout à fait aux chèvres. «L’herbage d’ici permet à notre fromage d’être assez neutre. Il est doux et a peu le goût de chèvre, assure Georgette. Ceci grâce au fourrage de la plaine, qui contient moins de flore qu’en montagne. La saveur de nos tommes est très appréciée car elles ne sont pas trop fortes. On les sale peu.»

Vente directe

Un fromage frais et plutôt neutre qui plaît bien à la clientèle. Et de nombreux restaurateurs l’utilisent comme matière première (au Creux-de-Genthod et aux Curiades, entre autres) pour confectionner des mousses, par exemple. Le client, lui, a également l’opportunité de se fournir en fromage à la ferme, en vente directe, dans un charmant réfrigérateur décoré qui trône à l’entrée de la propriété.

«On a de l’affection pour nos chèvres et le contact avec les gens est également très gratifiant.» André Wiblé, exploitant de la Chèvrerie du Champ Courbe, à Cartigny

Mais la chèvre ne nourrit pas son homme. Et malgré deux employés qui travaillent à temps partiel, frère et sœur doivent avoir un second emploi. Lui est professeur de mathématiques à l’École de culture générale Jean-Piaget, et elle travaille à l’Église protestante de Genève, dans une paroisse.

À taille humaine

La Chèvrerie du Champ Courbe existe depuis 2003. Auparavant, Georgette et André fabriquaient déjà du fromage mais en petite quantité, seulement trois ou quatre pièces par jour, avant d’augmenter la production et de construire la chèvrerie.

«Tout ça a bien grandi, explique André. J’ai repris les terrains que mes grands-parents avaient mis en location. On n’a jamais voulu trop grandir, l’exploitation doit rester à taille humaine. On a de l’affection pour nos chèvres et le contact avec les gens est également très gratifiant, c’est pour cela qu’on travaille.» À la Fête de l’agriculture, vous pourrez retrouver le frère et la sœur au pavillon de la filière laitière.

