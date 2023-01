Dopage à Sierre-Zinal – «Nous poursuivrons les tricheurs en justice» Après Mark Kangogo, convaincu de dopage chez les hommes, la lauréate de l’épreuve anniviarde devrait à son tour être destituée. Une situation considérée comme un vrai gâchis, selon des acteurs de course à pied romands. Pierre-Alain Schlosser

Esther Chesang dans la montée vers l’Hôtel Weisshorn, lors de la dernière édition de Sierre-Zinal. KEYSTONE

Le dopage éclabousse une nouvelle fois le classement de Sierre-Zinal. Cinq mois après l’épreuve anniviarde, les organisateurs ont appris que la lauréate Esther Chesang avait été suspendue provisoirement depuis le 11 mai 2022. La Kényane n’aurait par conséquent pas dû prendre le départ de la Course des Cinq 4000. L’information n’a été communiquée par l’Antidoping Agency of Kenya que la première semaine de janvier. Conséquence: la Suissesse Maude Mathys, 2e le 13 août, devrait remporter son 4e Sierre-Zinal, si la procédure en cours le confirme.



Les organisateurs valaisans sont donc sur le point de perdre leur deuxième vainqueur de 2022. En octobre, le lauréat masculin Mark Kangogo avait déjà été destitué et c’est l’Espagnol Andreu Blanes (2e à l’arrivée) qui avait été déclaré vainqueur. Au contraire de son compatriote, précisons qu’Esther Chesang n’a pour sa part pas été contrôlée positive à Zinal, son test s’étant avéré négatif.