KEYSTONE

Cologny, 6 décembre

Le but de cette lettre n’est pas de questionner la justesse de la décision de nos autorités politiques. D’ailleurs, seuls les chiffres de l’OFSP sur l’évolution du Covid apporteront en janvier les éléments pour débattre de la question.

Il est toutefois intéressant de relever les mécanismes qui ont conduit à une telle décision: une centaine de membres du Conseil national ont fait pression sur l’Exécutif pour que celui-ci s’abstienne d’imposer des conditions trop strictes à l’ouverture des stations de ski pour les fêtes de fin d’année.

Pour justifier leur approche, certains élus du parlement n’ont pas hésité à affirmer haut et fort qu’il n’y avait aucun risque sanitaire additionnel à ouvrir les stations de ski en cette fin d’année et sont allés jusqu’à enjoindre la Suisse à résister «au débat frénétique piloté depuis l’étranger» (H. Wicki, Unterwald).

Mais d’où ces politiciens tirent-ils leurs certitudes? Avec le Covid, nous affrontons une crise sanitaire complexe, dans laquelle les médecins et les experts en épidémiologie sont les seuls à ce jour à pouvoir avancer quelques arguments sérieux. Ils sont quasi unanimes à déclarer qu’un retour à la normale serait prématuré si l’on veut éviter une flambée des cas dans les semaines à venir.

En fait, ces politiciens n’auraient-ils pas été plus honnêtes en affirmant simplement qu’à leurs yeux il valait mieux sacrifier quelques centaines de «vieux» pour quelques centaines de millions de recettes touristiques?

Mais ces politiciens, docteurs ès Covid autoproclamés, ont préféré adopter les méthodes trumpistes en assurant comme celui-ci «Nobody knows better than me…» Bravo M. Trump, votre manière de faire de la politique aura fait des émules jusqu’en Suisse, et grâce à vous, nous pourrons tous aller skier à Noël.

Arthur Nobs