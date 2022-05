Des parents témoignent de la violence vécue au quotidien, en raison d’un fils en rupture et qui ne respecte plus rien. Entre libre adhésion et enfermement, les réponses institutionnelles manquent.

Les parents de Marc*, 15 ans, ne le reconnaissent plus. «Un rien déclenche ses colères, nous vivons sous un flux constant d’insultes et menaces», témoigne sa mère.

La descente aux enfers débute il y a un an, lorsque le jeune Vaudois termine sa scolarité obligatoire. Il ne respecte plus rien, devient verbalement violent, consomme de plus en plus de cannabis et d’alcool. Ses parents retrouvent aussi des armes blanches dans sa chambre, ainsi que des enveloppes avec cannabis et billets de cent francs à l’intérieur.