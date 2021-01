«Lockout» contre confinement – «Nous, nous ne voulons pas vivre avec le coronavirus!» Sous l’égide d’Avenir Suisse, des représentants de Taïwan expliquent pourquoi ils suivent une tout autre stratégie que la Suisse et l’Europe. Arthur Grosjean

La foule à Tapei Des milliers de Taïwanais, masqués, rassemblés dans la capitale, le 31 décembre dernier, pour célébrer la nouvelle année. AFP

D’un pays à l’autre, le contraste est saisissant. Depuis le 18 janvier, la Suisse se retrouve pour la 2e fois en semi-confinement. La plupart des commerces sont fermés jusqu’à la fin février. Depuis le début de l’épidémie, notre pays compte plus de 8200 morts du Covid pour une population de plus de 8 millions d’habitants. Et son produit intérieur brut (PIB) a chuté de plus de 3% en 2020.

En Asie, Taïwan détonne. Cette île de 23 millions d’habitants n’a jamais décrété de semi-confinement. Elle compte 7 morts en tout et pour tout depuis le début de l’épidémie, et son PIB n’a pas baissé mais augmenté de plus de 2%.