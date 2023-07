Benjamin F. Brägger, voix des cantons en droit pénal, critique la «politique symbolique» du parlement fédéral et l’applicabilité de nombreuses règles.

Actuellement, plus de 100’000 procédures pénales sont en cours en Suisse. Parfois, elles durent si longtemps que l’infraction est déjà prescrite avant le jugement définitif. Est-ce encore supportable?

Le poids de ces nombreuses affaires est effectivement un gros problème pour les autorités de poursuite pénale. La Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) le signale depuis des années à chaque consultation sur le droit pénal et la procédure pénale. Il en va de même pour les cantons eux-mêmes.