Du hockey sur Léman Bleu – Nous ne verrons plus le puck sur le service public Plus un match du championnat de Suisse de hockey à la Radio Télévision Suisse! MySports, qui détient l’exclusivité des droits de retransmission, a conclu un partenariat avec Léman Bleu à partir de la saison 2022-2023. Jean Ammann

Le hockey en Suisse romande, ce sera désormais sur MySports, Léman Bleu et blick.ch KEYSTONE

La mort subite frappe la Radio Télévision Suisse (RTS): dès la saison prochaine, il n’y aura plus un seul match du Championnat de Suisse de hockey sur le service public. Plus de play-off, plus de finale sur la RTS, quelques reflets filmés et c’est tout. Pour les téléspectateurs romands, à partir du mois de septembre 2022, les matches de la National League seront diffusés exclusivement sur MySports, en télévision à péage (pay TV), et sur Léman Bleu pour ce qui est de l’accès libre (free TV).