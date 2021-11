L’invité – «Nous ne pouvons laisser dire de fausses informations»

À propos de l’article de la «Tribune de Genève» du 11 novembre 2021 paru sous le titre «Pat Emond paie le prix de la faillite de tout un club»:

Certains suiveurs du hockey ne semblent pas être en accord avec la décision annoncée de remplacer l’entraîneur du GSHC et c’est leur droit le plus entier que nous respectons. Nous ne pouvons toutefois pas laisser dire de fausses informations concernant la situation du club, le processus décisionnaire et la structure du groupe. Il faut également porter à la connaissance des lecteurs que les cibles (Fondation 1890 et Genève Sport SA) de l’article de la «Tribune de Genève» n’ont pas été contactées avant la rédaction de l’article en question, ce que nous regrettons.

Les résultats du GSHC ne sont pas à la hauteur des attentes des fans, des sponsors, de la direction, des joueurs. Une décision devait être prise pour tenter de retrouver ce qui fait de Genève-Servette un grand club de hockey.

Contrairement à ce qui a été écrit dans le même article, la Fondation 1890 n’a pas pris part à la décision concernant le changement d’entraîneur au GSHC. Pour tout ce qui relève du sportif, la direction sportive est compétente sous le contrôle du conseil d’administration. Le rôle de l’actionnaire est de soumettre ses buts et son projet, de transmettre les valeurs qu’il défend, de donner les moyens et de soutenir les actions entreprises par les clubs.

Concernant Genève Sport SA, les 51 employés de l’entité ont été ravis d’apprendre qu’ils travaillaient dans une «armée mexicaine» au sein d’une «coquille vide». Ces propos désobligeants ne correspondent pas à la réalité.

Cette structure, peut-être trop innovante pour certains esprits chagrins, permet au Groupe Grenat de gagner en efficience sur de nombreux secteurs d’activité et fait ses preuves jour après jour. Mais pour ceux qui sont nantis d’une mémoire courte, il est plus simple de donner un avis caché entre des guillemets de façade que de contribuer au débat en proposant du soutien ou même en reconnaissant les bons résultats de la saison passée (avec la même structure).

Pour ne donner qu’un exemple, lié au Covid, la gestion regroupée de toutes les entités a permis d’accueillir en toute sécurité les fans du Groupe Grenat tant à la patinoire des Vernets (espace clos) qu’au Stade de Genève (espace en plein air) ou sur d’autres stades du canton. Une efficacité et une réactivité qui n’auraient pas été possibles sans l’existence de Genève Sport.

Enfin, nous tenons à rassurer fans et partenaires du club: contrairement à ce que pourrait laisser entendre le titre de l’article, les finances du groupe sont parfaitement saines.

Nous espérons que toutes les personnes qui démontrent leur attachement au club par de nombreuses prises de position, pour la plupart tout à fait pertinentes, sauront attirer avec elles un nombreux public à la patinoire, car le public est le premier moteur pour les joueurs de nos équipes.

Didier Fischer Afficher plus Président Fondation 1890

