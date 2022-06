Dormez-vous mal depuis le 24 février?

Le travail est devenu beaucoup plus intense. Souvent, dans la politique de sécurité, on fait de la prospection, on analyse les menaces. Aujourd’hui, c’est réel, et cela se manifeste au quotidien. Beaucoup de projets sont devenus très urgents. Mais le plus important est de garder la tête froide et d’analyser ce que cette menace signifie pour la Suisse et quelles conséquences il faut en tirer.