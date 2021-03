Dix ans de conflit syrien – «Nous luttons pour que cette génération ne soit pas perdue» À Raqqa, l’ancienne capitale de Daech, enseignants et spécialistes de santé viennent en aide aux enfants qui n’ont jamais connu la Syrie en temps de paix. Reportage. Wilson Fache et Jwan Mirzo, Raqqa (Syrie)

École Hawary bu Medyen à Raqqa. La plupart de ces enfants âgés de 12 ans ou moins n’ont connu que la guerre depuis leur naissance. Chloé Sharrock

Les gestes sont précis et le visage crispé. Par petits à-coups, Abdallah al-Ali plie le bras droit de son patient, un garçon de 8 ans blessé dans une explosion en 2017. Une larme de douleur se dessine sur ses cils. À la fin de la séance, l’enfant, soulagé, s’empresse de retrouver sa mère dans une salle d’attente pleine à craquer. Dans ce centre de rééducation physique de Raqqa, ouvert en juillet 2020 dans le quartier de Moataz, 75% des patients sont des mineurs. Certains ont été blessés dans les combats. D’autres ont développé des troubles psychomoteurs à la suite de grossesses non suivies, d’accouchements dans des conditions difficiles ou de l’absence de suffisamment de couveuses au plus fort de la guerre.