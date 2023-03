Année difficile pour les CFF – «Nous devons freiner l’évolution des coûts», dit Monika Ribar La présidente du conseil d’administration des CFF a abordé comment le transporteur public compte économiser 6 milliards de francs d’ici à 2030.

Monika Ribar, présidente du conseil d’administration des CFF. KEYSTONE/Peter Schneider

Les CFF affichent une perte de 245 millions de francs au terme de l’année 2022. En cause, le plongeon de l’activité Infrastructure Energie et une correction chez CFF Cargo. Le transporteur prend des mesures pour économiser environ 6 milliards d’ici à 2030.

Pour les 175 ans du chemin de fer en Suisse, le nombre de voyageurs est nettement à la hausse, mais pas au niveau d’avant le coronavirus, soit 2019, annoncent lundi les CFF. L’affluence moyenne en 2022 s’est élevée à 1,16 million de personnes par jour, soit 30,8% de plus qu’en 2021, mais toujours 12,5% de moins qu’en 2019.

La guerre en Ukraine a eu un impact négatif sur les chaînes d’approvisionnement, à laquelle s’ajoutent les coûts de l’énergie et l’inflation. En raison des faibles précipitations de l’été, il a fallu acheter plus d’électricité pour préserver les lacs de retenue en prévision d’une possible pénurie d’énergie au printemps 2023, ce qui a plombé le segment Infrastructure Énergie.

Réduction des coûts

Sans les pertes d’Infrastructure Énergie (-165 millions de francs) et une correction de valeur de -83 millions sur les installations de CFF Cargo, le résultat serait à l’équilibre. Cargo Suisse a plongé à -187,4 millions, contre +1,1 million en 2021.

La correction de valeur était nécessaire, explique la direction, car les fonds de soutien de la Confédération pendant la pandémie ont expiré et le prochain paquet de soutien pour le trafic par wagons isolés est encore en suspens.

La situation financière reste tendue. L’endettement a encore augmenté de 2,5%, pour atteindre plus de 11 milliards de francs en 2022 (+27,7% par rapport à 2019).

«Economiser 6 milliards de francs n’est pas possible. Nous devons freiner l’évolution des coûts, afin de pouvoir croître malgré tout, mais sans une hausse comparable ou démesurée des coûts», a déclaré en conférence de presse Monika Ribar, présidente du conseil d’administration de l’ex-régie fédérale.

Elle a évoqué des projets portant avant tout sur le renforcement de l’efficacité et de la productivité. Dans les années à venir, les programmes de numérisation devront y contribuer.

Pas de relevés par segments

Les CFF renoncent à effectuer des relevés de clientèle par segments, selon l’âge, le sexe ou la taille dans ses mesures d’affluence, ont-ils annoncé. Ce projet a soulevé de nombreux questionnements et provoqué une certaine inquiétude au sein de l’opinion publique.

Après examen, la direction est arrivée à la conclusion qu’il fallait renoncer à la fonction de segmentation de la clientèle en fonction de l’âge, du sexe ou de la taille. «Il n’a jamais été question d’acquérir un système non conforme aux dispositions relatives à la protection des données», souligne-t-elle.

«Pour moi, l’utilité pour notre activité principale, le chemin de fer, n’est pas suffisamment avérée», a déclaré le patron des CFF Vincent Ducrot. Il assure avoir «entendu et pris au sérieux les craintes exprimées par le public et les acteurs politiques.

L’appel d’offres sera adapté et une analyse d’impact pour les offres déjà reçues sera réalisée. Le choix ne sera fait qu’après examen par le préposé fédéral à la protection des données, ce qui retardera l’adjudication. Le système sera probablement mis en place à partir de début 2025.

Record d’abos demi-tarif

Dans le détail de l’activité, le trafic grandes lignes accuse une perte de 47,2 millions de francs en 2022, après -478,5 millions en 2021. Les recettes du trafic voyageurs ont gagné 36,2% à 2,494 milliards. Le trafic régional retrouve les chiffres noirs à 10,6 millions (2021: –21,3 millions).

Le nombre d’abonnements généraux a atteint 430’768 (+6,0% par rapport à 2021. Les ventes d’abonnements demi-tarif affichent un record à 2’968’615 (+4,9% par rapport à 2021 et +9,0% par rapport à 2019).

SBB Cargo International accuse aussi une perte de -0,3 million de francs due aux chantiers et perturbations en Allemagne. Le segment Infrastructure Réseau a lui aussi plongé dans le rouge (-24,2 millions après +24,7 millions en 2021) en raison du renchérissement. Dans l’activité Immobilier, le bilan est positif à 269 millions et la situation s’est stabilisée.

Accès pas garanti

Côté exploitation, la transformation de la gare de Lausanne a pris du retard. Concernant la mise en oeuvre de la loi sur l’égalité pour les handicapés, le CFF ne pourront pas garantir l’accessibilité de toutes les gares à la fin 2023, en raison de travaux dispendieux.

En 2023, l’augmentation légale du prix du courant de traction imposée par l’Office fédéral des transports (OFT) viendra tempérer la situation financière, selon les CFF. Le paquet de stabilisation revu avec la Confédération devra permettre de garantir durablement leur financement jusqu’en 2030 et de réduire la dette.

Le SEV inquiet

«Le personnel doit maintenant continuer à être renforcé, les éventuelles mesures d’économie ne doivent en aucun cas se faire sur leur dos», réagit lundi le syndicat du personnel des transports SEV. Il se félicite toutefois que les chiffres des CFF se redressent.

Le syndicat dit s’opposer à la libéralisation du trafic voyageurs international exigée par l’UE. «Si des entreprises telles que Flixtrain reprennent des tronçons exploités jusqu’ici par les CFF, cela entraînera un dumping social», affirme-t-il.

La présidente du conseil d’administration s’est aussi montrée convaincue que le système en vigueur en Suisse fonctionne. Selon elle, il n’y aurait pas assez de sillons (équivalents du «slot») disponibles pour une libéralisation.

