Ville de Genève – «Nous demandons le retrait des mesures d’économies» Plus de 400 employés de la petite enfance ont manifesté devant le Palais Eynard, siège du Conseil administratif, qui envisage de geler leur annuité l’an prochain. Théo Allegrezza

La manifestation, qui a rassemblé plus de 400 personnes, s’est déroulée en début de soirée devant le Palais Eynard, dans le parc des Bastions. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Pour les employés de la petite enfance, «la couche est pleine». Brandissant des pancartes multicolores et de multiples slogans, ils étaient plus de 400 à se rassembler mercredi en début de soirée devant la Palais Eynard, siège du Conseil administratif, pour dire leur opposition au projet de budget 2022, qui prévoit de geler leur annuité. Un nombre important, en dépit de l’heure tardive et d’une pluie fine, sachant que les crèches de la ville de Genève emploient 2000 salariés en tout, presque uniquement des femmes. Certaines n’ont d’ailleurs pas eu d’autre choix que de venir avec leur enfant.