Le Cercle du «Matin Dimanche» – Nous dansons sur un volcan

Il y a danger et danger. Ce sacré Covid a paralysé le monde. Insupportable. Au passage, rappelons que, s’il a conduit à la mort plus de 5 millions de personnes pour 2020 et 2021 sur un total de 115 millions de décès, pendant ce même temps, 18 millions d’autres ont disparu du cancer, 2 millions de décès liés au sida (au total 36 millions de morts depuis le début), et 270 millions de nouvelles naissances ont été enregistrées.

On oublie un autre danger, réel, qu’un jour, à nouveau, notre planète rencontrera un autre astéroïde, comme ce fut le cas au Mexique il y a 66 millions d’années avec un effet dévastateur sur toute la terre. Le risque n’est pas du tout immédiat, mais par le passé les chutes de rochers extraterrestres furent nombreuses et destructrices. En novembre 2003, l’astéroïde Didymos a frôlé la terre à 7 millions de kilomètres, pas grand-chose à l’échelle du système solaire. On recense plus de 2200 astéroïdes avec des facteurs de risque. Pour prévenir d’éventuelles futures catastrophes, la NASA a fait décoller, le 24 novembre dernier, une sonde en direction de la lune de Didymos. Elle a pour objectif de tester notre capacité à dévier la trajectoire de ces dangers.

L’excès de CO2 produit principalement par la consommation des hydrocarbures est une calamité. Afin de mieux contrôler le futur, des mesures toujours plus énergiques sont heureusement prises. Elles ont pour principal défaut d’être lentes à mettre en place, mais tout va dans le sens souhaité, et un effet apocalyptique n’est pas pour demain matin.

Il est un autre danger complètement sous-estimé. Le problème volcanique est né lors de la formation de la Terre il y a 4,6 milliards d’années. Et le climat en surface n’y a pas de responsabilité…

Pendant 100 millions d’années, les volcans ont rejeté dans l’atmosphère de grandes quantités de gaz. Les effets combinés des gaz volcaniques et particules dispersés dans l’atmosphère ont provoqué la disparition d’innombrables espèces par des hivers volcaniques suivis d’une hausse de l’effet de serre par les changements dans la composition gazeuse de l’atmosphère.

On a pu le voir tout récemment à La Palma aux Canaries: lorsque les tréfonds se fâchent, il y a des conséquences réelles. Et je dois mentionner l’irruption au large des îles Tonga, survenue il y a quelques jours.

En 2010 c’est en Islande que les choses se sont gâtées. Le trafic aérien, loin à la ronde, a été supprimé pendant huit jours, et les gaz à effet de serre ont été considérables: plus de 150’000 tonnes de carbone par jour.

Il y a 1400 volcans de surface actifs dans le monde. Une soixantaine d’entre eux sont en éruption chaque année. Entre 1150 et 1300 volcans éjectent des centaines de millions de tonnes d’aérosols sulfatés.

Le passé abonde de situations assez incroyables: environ 1500 ans avant notre ère, à Santorin, une éruption spectaculaire fut un véritable cataclysme avec formation d’un tsunami géant, qu’on dit responsable de la disparition de la civilisation minoenne.

L’éruption la plus connue est sans doute celle du Vésuve en 79, qui entraîna la destruction de la ville de Pompéi. L’explosion produisit une colonne de 30 km de hauteur, libérant l’équivalent en énergie de 50’000 bombes d’Hiroshima.

En Sicile, l’Etna, vieux de 550’000 ans, est l’un des volcans les plus actifs du monde avec environ 80 éruptions au XXe siècle.

Le 5 avril 1815, le mont Tambora en Indonésie émit une colonne de cendres qui se répandirent sur une étendue de 1300 km autour du volcan. Elles atteignirent la stratosphère et provoquèrent des baisses importantes de température, donnant naissance à l’expression «étés glacés»: l’été 1816 fut le plus froid jamais enregistré en Europe.

Tout cela semble plus ou moins lointain, mais à l’échelle de l’âge de la Terre, il est évident que des cataclysmes de ce type reviendront. Quand?

