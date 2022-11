Qatar 2022 – Nous avons voyagé avec l’équipe de Suisse, on vous raconte La Nati est arrivée lundi soir à Doha. Qu’ont fait les joueurs dans l’avion qui les menait au Mondial de football? On vous dit tout ici. Daniel Visentini Doha

Les Suisses à leur arrivée au Qatar. AFP

C’est un vol qui a duré un peu plus de six heures, lundi, mais un vol pas comme les autres. Après avoir papoté un peu avec les internationaux helvétiques, juste avant le départ de Kloten, un moment pendant lequel tous ont affirmé logiquement leur enthousiasme circonscrit au football et leur envie de briller au Qatar sur le terrain, sans autre considérations, tout le monde s’est engouffré dans l’avion Swiss, avec la Coupe du monde comme destination.

Ce vol spécial était réservé à l’équipe de Suisse, au staff et aux joueurs. Et à quelques accompagnateurs, dont les médias. Nous en étions.

En classe business

C’est en classe business que les stars ont voyagé. Larges sièges, espace pour étendre les jambes. Rien de particulier, c’est le lot de toutes les sélections nationales qui partent au Mondial.

Mais il y avait six heures à tuer à partir du décollage, vers 15 heures lundi. Une fois installés, avec de la musique dans les oreilles, tous ont quitté leurs sièges après la procédure d’envol, pour discuter entre eux. Belles retrouvailles, où chacun échange son vécu des derniers moments. Granit Xhaka avait l’air serein, débarrassé de ses soucis gastriques qui l'ont obligé à quitter le terrain, ce week-end. Dans l’avion, plusieurs parties de cartes se sont alors organisées. Ils aiment ça, ça passe le temps.

Mais il y a des règles, qui concernent la presse. Ce moment, le voyage, est privé. On peut les voir, depuis la classe éco, les saluer, mais pas en profiter pour leur parler. Et encore moins prendre des photos. Compréhensible.

En classe éco pour jouer

Les cartes, c’est bien. Mais pour s’amuser, il y a un autre jeu, de plateau, qui fait fureur. Un genre du jeu des petits chevaux. Mais revisité, avec des cartes en plus pour pimenter l’action ou dicter les manœuvres. Dans un avion, pas simple de trouver une place suffisante pour déployer le plateau et regrouper des joueurs autour. Ni une ni deux: une grappe d’internationaux a alors pris le tout et est venu en classe éco où il y avait beaucoup de places libres. C’est là que les Frei, Sow, Elvedi et autres ont passé le temps en jouant.

Ils ont été invités ensuite à rejoindre leur siège, l’avion arrivait déjà à proximité de Doha. Atterrissage en douceur, dans la moiteur qatarienne: il faisait 27 degrés à 22 heures quand tout le monde a pu quitter l’avion. Formalité douanières passées, la sélection suisse a pris le chemin de son hôtel, dans la nuit de Doha.

Les choses sérieuses commencent avec le premier entraînement de ce mardi, dans l’après-midi.

Daniel Visentini est journaliste pour le Sport Center depuis 2018. Il a été durant sept ans le chef de la rubrique Sports de la Tribune de Genève. Il suit de près l'actualité du football, notamment celle du Servette FC et de l'équipe de Suisse. Plus d'infos

