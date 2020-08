Quarantaine pour les Suisses partis en Espagne – «Nous avons trouvé un vol… Nous rentrons ce jeudi» L’Espagne étant sur la liste des pays à risque, les touristes qui en reviennent devront rester chez eux à leur retour. La mesure entre en vigueur ce samedi. Réactions à chaud. Caroline Zuercher

Des touristes sur une plage à Alboraia, près de Valence sur la côte sud-est de l'Espagne KEYSTONE

Pour Rémy, les vacances au sud vont s’arrêter avant d’avoir commencé. Ce Vaudois devait partir jeudi en Catalogne. Finalement, son épouse et lui resteront sur les bords du Léman: dès samedi, l’Espagne sera placée sur la liste des pays à risque et ceux qui en reviennent devront se mettre en quarantaine. «Nous travaillons dans le domaine de la santé et nous ne pouvons pas le faire à distance. Et comme nous partions dix jours…» Rémy se montre fataliste. «Ce n’est pas une bonne nouvelle, mais voilà… Les pouvoirs publics doivent prendre des décisions, la situation sanitaire l’exige et tout cela était assez prévisible.»