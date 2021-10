Football – «Nous avons plus de qualité, plus de créativité» Murat Yakin aborde sereinement le Suisse - Irlande du Nord de samedi (20h45) à La Praille. Ses joueurs sont en forme. Valentin Schnorhk Genève

Détendu et serein. Murat Yakin ne trahit jamais un certain affolement. Et ce n’est pas le moment d’y céder. En conférence de presse, vendredi, il préférait plutôt se réjouir d’avoir à disposition un groupe renforcé, surtout en comparaison avec le déplacement en Irlande du Nord, de septembre dernier. Samedi, pour le match retour au Stade de Genève (20h45), le sélectionneur de l’équipe de Suisse entend bien faire mieux que ce piètre 0-0.

Quelles leçons pouvez-vous tirer du match aller?

Nous avions joué un match très intensif contre l’Italie, qui a coûté de l’énergie dans celui contre l’Irlande du Nord ensuite. La prestation était bonne, mais le résultat décevant. Xherdan Shaqiri pourra apporter sa créativité. Avec plus de mouvement et de circulation plus rapide de la balle, en étant aussi plus concrets dans les vingt derniers mètres, nous voulons changer l’issue de la partie.

Denis Zakaria prendra vraisemblablement la place de Granit Xhaka. Peut-il le remplacer?

Il faut se rappeler que, en septembre, il avait joué ses premières minutes de la saison lors du match contre la Grèce. Il jouera demain un rôle important au milieu. Nous avons besoin de son dynamisme, de sa confiance en soi, maintenant qu’il est à nouveau en bonne forme avec Gladbach. Mais il ne remplacera pas Granit tout seul, ce sera le travail de tout le monde. Denis sera très motivé de jouer à Genève, chez lui, et de faire une bonne prestation.

«Certaines positions sont déjà claires. Mais sur les côtés, je veux encore me laisser les choix ouverts» Murat Yakin, sélectionneur de l’équipe de Suisse

Ulisses Garcia et Kevin Mbabu joueront également devant leur public. Quelles sont leurs chances de jouer?

Les 20 joueurs de champ disponibles ont cette possibilité. Ruben Vargas a été malade, il est arrivé hier et est encore trop faible pour jouer. Tous les joueurs peuvent être à haut niveau, certains ont des qualités offensives, d’autres plus défensives. Certaines positions sont déjà claires. Mais sur les côtés, je veux encore me laisser les choix ouverts.

Comment la présence de Xherdan Shaqiri change-t-elle la donne dans votre idée de jeu et votre composition?

Je pense que Xherdan peut jouer dans n’importe quelle position offensive. Il a une certaine liberté de se positionner où il sent que c’est nécessaire. Il peut marquer des buts importants et il est dans une excellente condition physique. Mais il peut aussi miser sur sa bonne vision du jeu et vitesse de décision pour servir ses partenaires.

Par rapport au dernier match, certains joueurs sont de retour. Quel impact cela peut-il avoir pour samedi?

C’est clair que ce ne sera pas le même match. Nous avons plus de joueurs à disposition: plus de qualité, plus de créativité, et de joueurs en meilleure forme. Certains ont marqué. Nous savons que nous jouerons contre une équipe forte défensivement. Ce ne sera pas facile, mais je suis convaincu que nous pouvons avoir du succès sur le plan offensif.

Ressentez-vous une certaine pression, sachant que l’Irlande du Nord joue aussi pour la 2e place?

Bien sûr que l’Irlande du Nord veut gagner des points samedi. Mais pour nous, il est important d’atteindre au moins la 2e place. Nous restons sur de bons résultats lors des deux derniers matches. Et nous pouvons réussir à atteindre la 1re place si nous gagnons tous les matches. Mais nous devons déjà nous concentrer sur samedi: ce sera un match décisif pour la 2e place.

