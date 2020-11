Le premier fabricant mondial de vaccins – «Nous avons décidé de produire un vaccin à un prix raisonnable» Adar Poonawalla, le CEO de Serum Institute of India, va produire le vaccin contre le coronavirus mis au point par AstraZeneca. Il annonce un prix de moins de 10 dollars. Christina zur Nedden

Adar Poonawalla, CEO de Serum Institute of India EPA

En avril, en pleine première vague d’une épidémie mondiale de coronavirus, Adar Poonawalla a déjà commencé la production en masse de doses d’un vaccin à faible coût. Âgé de 39 ans, ce jeune chef d’entreprise est le fils de Cyrus Poonawalla, milliardaire indien connu par ses compatriotes comme «le roi du vaccin» et le fondateur de Serum Institute of India il y a cinquante-quatre ans.

Coopérant notamment avec la société britannico-suédoise AstraZeneca, Serum Institute of India s’efforce de produire un milliard de doses d’un vaccin contre le Covid-19, dont la moitié est promise à l’Inde. Peu connue en Occident jusqu’à cette année, la société indienne est le plus grand fabricant de vaccins dans le monde, en termes de doses vendues: environ 1,5 milliard par an, dans 170 pays. Aujourd’hui, dans ce monde affamé de vaccins, Adar Poonawalla cherche un point d’entrée pour vendre ses vaccins à bas prix en Occident. Entretien.