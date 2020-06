Aide d’urgence – «Nous avons besoin que le Grand Conseil débloque ces 15 millions» Les œuvres d’entraide et les syndicats demandent aux députés d’accepter de créer cette semaine le fonds d’indemnisation des travailleurs précaires. Eric Budry

Désormais décentralisées, les distributions de colis alimentaires seront sans doute plus discrètes, mais la précarité, elle, n’a pas diminué. Pierre Albouy

Le Conseil d’État demande au Grand Conseil de traiter en urgence, jeudi, son projet de loi créant un fonds d’indemnisation des travailleurs précaires de 15 millions de francs. Lundi, le Centre social protestant (CSP), Caritas et la faîtière des syndicats ont rappelé, témoignages à l’appui, à quel point cette aide financière est nécessaire et urgente pour toutes ces personnes ne recevant aucune autre aide publique. Ils représentaient la Plate-forme pour une sortie de crise sans exclusion, qui regroupe une vingtaine d’associations et de syndicats.