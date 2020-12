Succès du Magic Pass – «Nous allons tirer les marrons du feu» 110’000 skieurs sont en possession du sésame qui ouvre les pistes de plus de 30 stations romandes. Les bénéfices reversés seront en hausse. D’autres stations vont rejoindre la coopérative. Christophe Boillat

Le Magic Pass c’est plus de 30 stations partenaires en Suisse romande, 1200 km de pistes, 2 glaciers, 15 snowparks. Chantal Dervey – Archives

L’humeur est au beau fixe pour les stations de ski membres de Magic Mountains Cooperation, même malgré la pandémie et un de ses corollaires, l’absence de la clientèle étrangère. «Nous pouvons dire que nous allons bien tirer les marrons du feu. Du coup, nous allons pouvoir augmenter la part du chiffre d’affaires reversée à nos coopérateurs. Une hausse comprise entre 5 et 7%», révèle Pierre Besson, président de l’entité.

Le Magic Pass est un abonnement accessible à tous, hiver comme été, et qui autorise depuis quatre ans déjà un accès libre et sans restriction à toutes les installations de plus de 30 stations partenaires en Suisse romande. 1200 km de pistes, 2 glaciers, 15 snowparks, 300 km de parcours VTT, de nombreux sentiers de randonnée et d’activités ludiques font partie de l’offre.