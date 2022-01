Les médicaments anti-Covid changent la donne – «Nous allons bientôt reprendre une vie normale» Albert Bourla, le patron du géant Pfizer, analyse la crise du Covid et la révolution en cours dans l’industrie pharmaceutique. Keren Lentschner, Ivan Letessier et Jacques-Olivier Martin (Le Figaro)

«Je ne crois pas que les vaccinations multiples baissent la protection immunitaire», indique le patron de Pfizer Albert Bourla (ici en visite sur un site de production belge du vaccin anti-Covid, en avril dernier). JOHN THYS/POOL/AFP

Avec son vaccin et son traitement contre le Covid-19, Pfizer s’est imposé comme le géant de la pharmacie le plus en pointe dans la lutte contre la pandémie. Le groupe annonce ce lundi matin dans une interview accordée à nos confrères du quotidien français «Le Figaro» comment il compte investir plus de 520 millions d’euros en France sur cinq ans – en faisant produire le Paxlovid, son médicament anti-Covid, dans les Pyrénées-Atlantiques, en investissant dans des biotechs et en augmentant ses essais cliniques. Albert Bourla est directeur général de Pfizer depuis janvier 2019.