Le futur de la distribution – «Notre vision est que l’internet ne va pas détruire le commerce en magasins»

La Fnac se profile agressivement en Suisse. Pour doper ses ventes, l’entreprise française s’est associée à Manor pour proposer ses produits – électronique grand public, livres, DVD, trottinettes électriques ou encore jeux vidéo – dans 27 magasins du groupe à travers tout le pays. Pour Enrique Martinez, directeur général de Fnac Darty, le commerce électronique et les boutiques physiques se complètent.

Comment se profilent les ventes de Noël?

C’est un moment important où nous réalisons plus de 20% de notre chiffre d’affaires. Malgré les tensions liées à la chaîne d’approvisionnement et au coronavirus, nous tablons sur de solides ventes de Noël. Nous avons un bon stock et sommes confiants quant à la qualité de notre offre.