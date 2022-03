Soutien à l’Ukraine – «Notre ville sera toujours du côté de la douleur des peuples» Le rassemblement de solidarité avec le peuple ukrainien a attiré plus de 3500 personnes au plus fort de la marche organisée ce samedi après-midi entre la place Neuve et le Palais des Nations. Thierry Mertenat

Plus de 3500 personnes se sont réunies samedi sur la place Neuve afin d’affirmer leur soutien total au peuple ukrainien. LAURENT GUIRAUD

À feu et à sang, l’Ukraine rassemble partout dans le monde. Une solidarité planétaire qui s’exprime à même la rue. À Genève, elle a sa place, devant le parvis du Grand Théâtre. Plus une seule voiture ce samedi en début d’après-midi, mais des centaines de personnes arrivant de partout à pied et avec les transports publics.