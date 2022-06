Enjeux électoraux dans le Grand Genève – «Notre souhait est d’accorder de 25 à 40% du temps en télétravail» Cinq candidats de la majorité présidentielle aux législatives exposent, à Genève, leur vision de la coopération transfrontalière. Eric Budry

Cinq candidats de la majorité présidentielle aux élections législatives françaises ont présenté vendredi leurs positions sur les dossiers transfrontaliers. De gauche à droite: Antoine Vieillard (Haute-Savoie), Olga Givernet (Ain), Marc Ferracci, candidat pour les Français de Suisse et du Liechtenstein, Anne-Cécile Violland (Haute-Savoie) et Antoine Armand (Haute-Savoie). KEYSTONE

Le 19 juin, la France choisira ses 577 représentants à l’Assemblée nationale. Parmi eux, l’un représentera les Français établis en Suisse et au Liechtenstein, cinq le département de l’Ain et six celui de la Haute-Savoie. Rassemblés sous la bannière de la majorité présidentielle d’Emmanuel Macron, cinq candidats à ces sièges ont fait vendredi le déplacement à Genève pour préciser leurs positions sur les grands dossiers transfrontaliers tels que le télétravail, la santé ou la mobilité.