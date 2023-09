Evénement de la rentrée littéraire, Le livre sur les quais s’ouvre ce vendredi à Morges. KEYSTONE

Les années 2000 nous ont habitués au déluge saisonnier de romans pour la plupart voués au pilon. Cette propension des éditeurs à miser sur la quantité dans l’espoir d’augmenter leur chance de décrocher un succès a parfois mené à dépasser les 700 récits répandus sur le marché lors d’une seule rentrée… Si l’on en croit «Livres Hebdo», qui a sorti sa calculette de spécialiste, la cuvée 2023 ne compterait «que» 466 romans. Il est évident que cela reste trop pour un seul homme, ou pour une seule femme – puisque le lecteur contemporain serait une lectrice!

Quoi qu’il en soit, s’il en faut pour tous les goûts, les maisons d’édition renouent peut-être aussi avec un sens des responsabilités plus sélectif, plus réfléchi dans l’offre faite aux lecteurs. À l’heure où l’autoédition prend de l’ampleur, en occupant certaines niches et – il faut bien le dire – des pans assez médiocres de la production, les éditeurs ont en tout cas intérêt à réaffirmer la qualité de leurs choix, en proposant des textes affûtés, pertinents, qui ont quelque chose à dire sur l’époque trouble que nous traversons. Car, sur autre terrain que celui de l’essai, la fiction perçoit souvent la réalité au travers d’un crible plus sensible et existentiel que la réflexion pure. Et permet d’appréhender des problématiques proches ou lointaines de l’intérieur, sans dénier la part émotionnelle et très concrète qui angle notre perception du monde.

Même si la littérature n’a pas de vocation utilitaire – elle s’épanouit fort bien dans l’absurde et la fantaisie, la gratuité et la frivolité –, elle ne peut échapper à l’impératif du sens, qu’il se déploie dans la pondération ou la provocation, l’élégance stylée ou la vulgarité pop. C’est donc animée par ce désir de parcourir de nouveaux horizons – du Venezuela à Israël en passant par l’Albanie ou la Florence du XVIe siècle – ou de réinvestir par les mots les réalités les plus triviales – le confinement, la modestie de l’amour – que notre sélection s’est opérée.

Amélie Nothomb – «Psychopompe»

«Psychopompe» est le 32 e livre publié d’Amélie Nothomb, mais elle en a écrit plus de 100. Jean-Baptiste Mondino

La star des lettres françaises sort «Psychopompe», qui retrace un long chemin, du drame intime à l’écriture salvatrice.

Serge Joncour – «Chaleur humaine»

Serge Joncour revient dans «Chaleur humaine» sur un temps qui semble déjà loin: celui du confinement. AFP

Dans le nouveau livre du Prix Femina 2020, une famille paysanne va se retrouver à la faveur du confinement. Un roman plein d’une malicieuse humanité.

Eric Reinhardt – «Sarah, Susanne et l’écrivain»

Eric Reinhardt pose un écrivain qui, pour dépeindre Susanne, s’inspire de Sarah. AFP

L’auteur français délivre un magnifique portrait de femme, pris dans un jeu de miroirs où brille aussi le patriarcat.

Zeruya Shalev – «Stupeur»

En 2019, Zeruya Shalev était à Montricher à l’occasion de la remise du Prix Jan Michalski pour son roman, «Douleur». PATRICK MARTIN/24HEURES

On retient son souffle dans le nouveau roman de l’Israélienne. Il surfe entre la vie et l’histoire qui l’impacte. Magistral!

Laurent Binet – «Perspective(s)»

Laurent Binet opère une nouvelle incursion palpitante dans l’histoire et la Florence de 1557. AFP

Roman policier mais épistolaire dans la Florence de 1557, la dernière œuvre de Laurent Binet fait défiler toute une galerie de personnages historiques.

Robert Menasse – «L’élargissement»

L’Autrichien Robert Menasse, écrivain joyeusement obnubilé par l’Union européenne. KEYSTONE

L’écrivain autrichien poursuit son obsession de l’Union européenne avec drôlerie et causticité

Karina Sainz Borgo – «Le Tiers pays»

Karina Sainz Borgo, journaliste et écrivaine vénézuélienne. Francesca Mantovani/Gallimard

Après un premier livre très réussi, l’autrice vénézuélienne revient avec un nouveau roman à la beauté ténébreuse, qui met en scène de très fortes figures féminines.

François Bégaudeau – «L’amour»

Dans le dernier roman, très beau, de l’auteur français, la nostalgie saisit le lecteur devant une vie de couple qui passe sans qu’on s’en aperçoive.

Marie Perny – «Vie imaginaire de Cornelius G.»

Editions de l'Aire

La Vaudoise se met dans la tête de Cornelius G., héritier de la faramineuse collection constituée sous le joug nazi. Passionnant et touchant.

Pascal Quignard – «Les heures heureuses»

Pascal Quignard plonge dans le temps. TDG

«Le temps véritable n’a pas direction.» La pensée vagabonde de Pascal Quignard non plus, et c’est ce qui fait son charme et son austérité. Patiemment et de manière imprévisible, l’écrivain français avance dans son «Dernier Royaume», dont «Les heures heureuses» forment le volume XII.

Cette série d’essais inclassables entamée il y a plus de 20 ans avec «Les ombres errantes» (Prix Goncourt 2002) reste ce butinage de la pensée la plus libre qui soit. Car Pascal Quignard se méfie de la pensée et de ses mirages; il la violente par une langue de la sensation pure, du dépouillement, du non-dit. Réflexions philosophiques, philologiques, musicales ou picturales, souvenirs personnels, notes de lecture, récits de rêves, exercices d’admiration (Emily Dickinson, Jakob Froberger, Jean-Sébastien Bach, Georges de La Tour, Sándor Ferenczi, disciple de Freud) et de détestations (le mois de novembre), descriptions d’instantanés de nature… Ces fragments sautent allègrement les continents, les siècles et même les ères géologiques, mais visent à tracer un chemin sur la temporalité.

En lecteur ravi dès l’enfance par les enluminures du «Livre d’heures du Duc de Berry», il examine la substance d’un instant, d’une heure (saviez-vous qu’Adam a croqué la pomme à midi pile?), d’une date (la nuit du 4 au 15 octobre 1582, quand le calendrier julien cède le décompte du temps au calendrier grégorien), d’un mois, d’une saison. Et de son siècle favori: le XVIIe français, avec sa galerie de moralistes illustres et amers, La Rochefoucauld en tête. L’auteur a ses idées fixes, comme cette évocation récurrente de nos ongles qui seraient des restes d’écailles de poisson, ultime trace de notre préhistoire marine.

«La mer précède la vie», suggère l’écrivain, bercé par la «Sonate à quatre temps» de la marée. La mer, d’ailleurs, infuse ce livre autant que le temps. Avec des souvenirs très vifs de contemplation des vagues et d’admiration de ses amies nageuses, dont l’écrivaine Emmanuèle Bernheim, magnifiquement évoquée. Plages d’Ischia, de Mogador, de Belém, de l’Île aux Moines, de Saint-Florent: «Sans cesse la mer revient. Sans cesse elle se tient à l’amont de la vie. C’est du ressac pur.»

Frédéric Brunnquell - «Le Bûcher des illusions»

Albin Michel

Si la politique a réussi à gifler cette France d’en bas par des mots – on se rappelle des «sans dents» du président Hollande – Frédéric Brunnquell lui offre une rédemption avec ceux de l’imaginaire dans «Le Bûcher des illusions». Un joli livre de nouvelles à vivre en mode altruiste dans une actualité plutôt clivante. Tant il caresse les existences cabossées par l’injustice sociale, économique ou même affective, en fournissant à leurs protagonistes le pouvoir de les enchanter, sans forcer sur l’encre mielleuse. Cette gérante de kiosque, cette mère en déni de grossesse, ce responsable de magasin prêt à devenir syndicaliste, tous ces oubliés qui n’ont pas pour autant baissé les bras, l’ancien grand reporter, les a croisés dans sa carrière. En les réunissant, en décuplant leur courage individuel dans un ensemble, l’auteur célèbre le collectif, en même temps que le genre du roman, capable de libérer des rêves.

Régis de Sá Moreira: «Les grands enfants»

Albin Michel

Dans son avant-dernier roman, Régis de Sá Moreira racontait une histoire d’amour à la manière d’une comédie romantique. Avec son dernier-né, «Les grands enfants», il narre l’aventure d’un film à la manière de son réalisateur. De son scénariste. De la scripte. De l’héroïne. D’un figurant. De l’ingénieure son. D’une spectatrice. D’un critique. Et de tant d’autres. Ces anonymes ont participé à l’aventure de ce métrage devenu culte qui restera en grande partie un mystère. Chacune et chacun nous fait vivre les étapes de création du film, situées entre les confinements d’un monde pris dans une éternelle pandémie, de sa genèse à sa réception en passant par la vie quotidienne sur le plateau. Ni roman sur le cinéma – on sent néanmoins la fascination de l’auteur pour cet univers – ni galerie de portraits, ce livre-kaléidoscope invite avant tout à plonger dans cette multitude d’intériorités. L’auteur ne se laisse pas piéger par son dispositif, avance patiemment ses pions et distille réflexions sur le succès et l’échec, pensées sur la famille, les enfants, le sexe, l’amour. Fin et plaisant.

Louise Erdrich: «La Sentence»

Albin Michel

Habité de destins dont celui de Tookie qui passent de l’ombre – la vraie, celle de la prison – à l’évasion par la littérature et les livres, «La Sentence» l’est encore plus lorsqu’on se rend compte que les personnages taillés dans l’histoire amérindienne des États-Unis par Louise Endrich sont tiraillés par des torpeurs et autres vies parallèles. Des fantômes dont celui d’une ancienne cliente de la librairie de Tookie qui pourraient presque prendre l’avantage, mais le récit palpite et embrasse tellement large, des histoires tribales aux lourds héritages familiaux, de la violence raciale systémique à la pandémie, que tout se tisse dans une poignante odyssée humaine. Prix Pulitzer 2020 pour «Celui qui veille», l’auteure travaille ses intrigues au corps et envoûte malgré la densité des informations livrées à chaque page. Il y a du grotesque, de l’humour, du cran, toutes sortes d’amours, mais surtout beaucoup d’intelligence des êtres de la part de Louise Endrich. Qui, en plus, ne craint pas de coller à une actualité aussi récente que brûlante pour faire évoluer son petit monde.

Emilie Frèche: Les Amants du Lutetia

Albin Michel

Pas besoin de patienter, le rebondissement s’invite dès les premières pages de cette vie romanesque qui commence par la mort. Alors que le jour de la rentrée, deux corps, côte à côte, habillés avec un certain goût, celui d’un homme et celui d’une femme, sont retrouvés morts avec un sac de congélation sur la tête dans une chambre du mythique Hôtel Lutetia, à Paris. Si les faits (inspirés par un fait divers survenu en 2013) tombent à pic dans une France divisée face au droit de choisir sa mort, ils le dépassent aussi pour embarquer dans le tourbillon de sentiments contradictoires d’une fille unique, adulte, elle-même mère, mais désormais orpheline. Dans une écriture vive, précise et qui ne surjoue pas le drame, Emilie Frèche, auteure de romans et de scénarios (dont «Ils sont partout» en 2016 avec Yvan Attal) attire dans le vide terrible que crée ce double départ. Terrible parce que ce sont deux amants qui ont vécu une histoire d’amour exclusive jusqu’au bout, et pas deux parents qui sont morts. La dépossession est plus totale encore, menée par une plume qui a le sens du vertige, lorsqu’il s’avère qu’un total inconnu en sait davantage que la fille des défunts.

