À Lully, la revanche de la Mondeuse

Ceci est un vin exigeant. Un vin austère, tendu. Un vin "pour les initiés", dixit son producteur, Damien Mermoud. Sur le coteau de Lully, sa famille a été la première à réintroduire la Mondeuse au tournant des années 2000. Trainant sa réputation de piquette, mal-aimé pour une acidité excessive et une productivité exagérée, le cépage savoyard avait totalement disparu du canton. Le voici désormais débarrassé des a priori et au bénéfice du savoir-faire d'une nouvelle génération de vignerons qui le vénèrent. Dorlotée à la biodynamie, légère (12,5 degrés d'alcool seulement) et digeste, la Mondeuse de Damien Mermoud affiche une profonde robe violacée. Un goût de pruneau et d'épices. Et du tempérament, beaucoup de tempérament.



Mondeuse, 2020. Damien Mermoud, 12,5 % vol. Dégotée chez le producteur, route de Soral 102 (sur rendez-vous), Bernex. www.mermoud-vignerons.ch, 18 fr.

Compagnon idéal des fruits de mer

Remettre «la France au goulot», telle est l’ambition de Christophe Bosque, à la tête de la Maison De Vini en Loire-Atlantique. Désireux de produire ses propres cuvées, cet ancien marchand de vin et agent de vignerons est passé de l’autre côté du cep en 2017, en s’achetant un peu moins de deux hectares en appellation muscadet. Il y vinifie des jus vibrants d’énergie issus de melon de Bourgogne, un cépage blanc emblématique du pays nantais – Christophe Bosque mitonne aussi des rouges exquis avec du raisin de négoce. Son travail à la vigne est impeccablement bio, sa philosophie au chai résolument nature et sans intrants.

Cent pour cent melon de Bourgogne, donc, pour Ce Qi nous lie 2020, doté d’une robe d’un or pâle et trouble qui annonce sans filtre ses charmes vivants.

Il accoste au nez avec de discrètes senteurs de pomme verte et un parfum d’iode qui donne envie de suçoter des galets sur la plage. Puis il glisse sur la

papille une idée d’amande un peu verte parée d’un voile de miel; sa légère astringence appelle impérieusement la gorgée suivante et sa fraîcheur salivante fait de ce nectar le compagnon idéal des fruits de mer ou de l’apéro. Attention, haut potentiel d’évaporation...



Dame Glou



Ce Qi nous lie 2020, De Vini, 11°, sans soufre ajouté. À commander chez Les Amis du Château pour 16 fr. 50.

Un nectar blanc de sommelier titré

Dégustons aujourd’hui un des quatre vins produits par Paolo Basso, notre champion d’Europe (2010) et champion du monde (2013) de sommellerie. Né en Lombardie, mais binational, il a toujours vécu au Tessin, où il a décidé de se lancer dans l’élaboration de crus de belle facture. Il Bianco di Chiara 2020 est un merlot vinifié en blanc, qui offre, sous une robe or pâle, un nez expressif aux notes florales, acacias, chèvrefeuille, et aux arômes de pêche blanche et mirabelle. En bouche, son élégante vinosité et sa souplesse conduisent à une impressionnante persistance et à une agréable fraîcheur en finale. Vin de repas pour accompagner une sole meunière ou une volaille du Nant d’Avril à la crème.

AGI



Il Bianco di Chiara 2020, 31 fr. 50.Paolo Basso Wine Sagl, via L. Ruvioli 8a, CH-6853 Ligornetto. Tél. +41 91 922 08 10.https://paolobasso.store

Un jaja orange aérien

Myosotis est une cuvée aussi charmante que la fleur dont elle porte le nom. Elle enchante la narine avec de végétales exhalaisons d'eucalyptus où plane un délicat esprit de rose melonnée. Puis, de fort jolis amers cueillent la langue à la première lampée, façon peau de mandarine et gingembre confit coulant dans le gosier avec une fraîcheur de fleuve. De fleuve, justement, il est question dans la démarche de l'Angevine Pauline Lair, dont les vins célèbrent les différentes régions viticoles de la vallée de la Loire.



Ne possédant pas de vignes, la jeune vinificatrice travaille de la manière la plus naturelle possible les raisins de divers domaines ligériens dans son chai urbain de la banlieue d'Angers. Elle a baptisé son aventure 1006, comme les 1006 kilomètres que parcourt la Loire de sa source à l'océan. Myosotis 2021 est le fruit d'une collaboration avec le viticulteur Emmanuel Merceron. Ce dernier a procuré à Pauline Lair le pinot gris dont est issu cet élégant vin de macération. Un jaja orange aérien et digeste, qui pourrait presque se boire à l'heure du thé.



Dame Glou



Myosotis 2021, 1006, Pauline Lair, 10,5°. Dégotté pour 21 fr. au Passeur de vin.

Coup de coing saint-gallois

Il est à Saint-Gall un vigneron hautement recommandable qui ourdit d’exquis vins naturels. Doté d’un sourire communicatif, Philipp Grob cultive en biodynamie et à la main deux hectares de pinot noir, müller thurgau et sauvignon blanc, dont les parcelles saupoudrent comme des confettis les vertigineux escarpements de la vallée du Rhin. Adepte d’une vinification peu interventionniste, Philipp Grob laisse ses jus fermenter spontanément et ne les filtre pas; il se refuse également à ajouter quelque intrant que ce soit, pas même une once de soufre.

Grâce à ses sages préceptes, les vins sortent de fût tout empreints de vie et dansent dans le gosier avec une grâce fuselée. Prenez par exemple cette macération de müller thurgau, qui emplit les verres d’une couleur de soleil levant, trouble comme une brume d’été: il vous fait monter au nez des effluves de miel et d’abricot, avant de vous envoyer au fond de la gorge un coup de coing bien senti. Sa trame amère est ultraprécise et sa fraîcheur claque la langue avec une vivacité de cascade. Un vin aussi tendu que le string d’Albator, véritable corsaire de l’apéro.



Dame Glou



Chlapf 2021, Müller Thurgau, Philipp Grob, 10°, sans soufre ajouté. À adopter pour 32 fr. chez Nino.

Saint-Joseph dans sa robe dorée

Ce saint-joseph blanc, élaboré par Yves Cuilleron à Chavanay dans le département de la Loire, est né sur une parcelle du lieu-dit «Digue». Un coteau très pentu exposé sud dans la commune Saint-Pierre-de-Boeuf, au nord de l’appellation. Un terroir composé de granite du Velay et de migmatiques claires.Il se caractérise par sa composition, car c’est un monocépage, 100% roussanne. La vigne a été plantée en haute intensité de 8000 à 10’000 pieds par hectare. Elle subit un traitement minimal, sans insecticide, et très peu d’engrais, uniquement organique. Après fermentation alcoolique et malolactique, le vin est élevé à 50% en foudres bois de 30 hectolitres et 50% en barriques bourguignonnes sans soutirage, huit mois sur lies. Ce saint-joseph offre une robe dorée assez soutenue. Il développe des arômes de fleurs blanches, acacias, de fruits jaunes, abricot, pêche, des notes vanillées, miellées et anisées. En bouche, son ampleur, sa richesse, sa rondeur se déroulent sur une immense longueur et se termine dans une ambiance veloutée.Il fut dégusté avec bonheur sur un tartare de féra et un filet de sériole rôti à la grenobloise. AGI



Saint-Joseph «Lieu-dit Digue» 2018, Cave Yves Cuilleron, Verlieu, Chavanay, France. Tél. +33 474 87 02 37.

Le cri rosé de l'été

Pour entendre le cri de l’été, colle l’oreille sur le goulot d’une bouteille de Frauenpower rosé. Ça te glissera dans l’esgourde des secrets tout pampillés de groseille, ça te pastèquera du carmin dans le creux du pavillon.

Un désoiffage en règle à 9,5 degrés orchestré par Alanna @vindelagamba au moyen, entre autres, de dornfelder, de siegerrebe et de riesling. Un pet nat crémeux, fringant et frémissant de fruit qui rase la barbe à tous les patriarcats: «Taste like patriarchy’s demise and I like it», annonce l’étiquette.



Dame Glou



Au Passeur de vin, 25 rue Eugène-Marziano à Genève. 20fr la bouteille.

