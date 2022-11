Genève à table – Notre sélection de vins du mois Des flacons que l’équipe de Genève à table a aimé, qu’ils soient issus du terroir genevois ou d’ailleurs, mais à la vente dans les magasins de vins de la ville. Luca Di Stefano Irène Languin

Mise en bouteille du vin récolté sur les vignes de Vernier, par le Domaine des Pendus. Magali Girardin

Baies rouges et souplesse de chat

Croquant, joyeux et virevoltant, ce jus vinifié sans intrants laisse un frais souvenir de réglisse et de poivre.

En dialecte lingala (Congo), Yamakasi signifie «esprit fort», «homme fort». C’est aussi le nom d’un groupe de jeunes acrobates urbains dont Luc Besson a fait les stars d’un film en 2001. Bernard Duseigneur, lui, a baptisé de ce vocable l’une de ses récentes cuvées. Il ne s’agit sûrement pas d’un hasard: extrêmement expressif, cet assemblage de grenache, syrah et cinsault bondit dans la bouche avec une souplesse de chat et envoie contre le palais une explosion de baies rouges et pulpeuses. Croquant, joyeux et virevoltant, ce jus vinifié sans intrants – il est d’ailleurs estampillé «Vin méthode nature», label créé en 2020 par le Syndicat de défense des vins naturels -, laisse un frais souvenir de réglisse et de poivre qui appelle la prochaine gorgée.

Le Domaine Duseigneur a été créé par le père de Bernard en 1967, lui-même héritier de quatre générations de vignerons. Occupant 30 hectares sur les appellations de Châteauneuf-du-Pape, de Lirac et de Laudun, ses vignes sont, pour la plupart, certifiées bio et biodynamie. Parallèlement à une gamme de vins plaisir, accortes compagnons du quotidien, il propose également une production de flacons baptisés «Les grands terroirs», de facture plus classique.



Dame Glou



Yamakasi 2021, Domaine Duseigneur, 12,5°, sans soufre ajouté. Découvert à la Cave des poètes, 23, rue de Carouge, pour 17 fr. 50 la bouteille.