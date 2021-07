Crise climatique – «Notre problème avec l’écologie est avant tout politique» Ancien élu et spécialiste de l’écologie, René Longet revient sur l’échec de la loi CO₂. Il appelle à repartir à la charge Marc Bretton

René Longet. « On sait ce qu’il faut faire, mais on n’arrive pas à se convaincre de le faire .» SABINE PAPILLOUD

Selon les derniers scénarios, l’avenir de nos sociétés est sombre. Ils hésitent entre un affaissement durable de la croissance d’ici à vingt ans et un effondrement. En cause, les effets du réchauffement climatique. Mais changer de trajectoire est difficile, comme on l’a vu récemment avec le refus de la loi CO₂. Que faire? L’avis de René Longet, expert en durabilité, auteurs de nombreux livres sur le développement durable et ancien élu.

René Longet, la planète brûle, fond ou coule, comme le montre l’actualité récente. Mais les tentatives de limiter les émissions carbone sont combattues. Quel est le problème? Notre problème est politique. On sait ce qu’il faut faire, mais on n’arrive pas à se convaincre de le faire. Le refus de la loi CO₂ est lié à l’action au grand jour de forces politiques, comme l’UDC, en Suisse, ou le Parti républicain aux États-Unis, qui font tout pour que le logiciel en place ne change pas. Pour cela, on dispense les individus de toute idée de responsabilité collective. Ce qui est surprenant, c’est de constater avec quelle facilité cet incroyable tour de passe-passe a marché durant la campagne, y compris auprès des jeunes qui ont défilé pour le climat, y compris auprès de personnes convaincues par l’urgence climatique, y compris dans les régions de montagne, frappées de plein fouet aujourd’hui déjà par le réchauffement climatique.