Avec autant de francs, on obtient moins d’euros actuellement qu’il y a encore quelques semaines.

Avec autant de francs, on obtient moins d’euros actuellement qu’il y a encore quelques semaines.

La quasi-parité entre l’euro et le franc, c’est fini. Le premier a commencé à se renforcer face au second. Mardi en fin de journée, 1 euro valait près de 1,05 franc en taux interbancaire (voir le graphique ci-dessous).

Précisons que le taux interbancaire ne concerne que les grandes banques, qui achètent des devises par lots importants. Il est plus avantageux que celui qui est affiché par les banques et les bureaux de change, lequel est destiné aux clients finaux. En l’occurrence, dans notre région, les consommateurs suisses en France voisine, les voyageurs et les travailleurs frontaliers européens.