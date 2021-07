Lettre du jour – Notre planète bleue Opinion Courrier des lecteurs

ODILE MEYLAN

Petit-Lancy, 12 juillet

Bleue, probablement vue depuis l’espace, mais à sa surface, c’est moins bucolique. J’ai vu avec effroi les images de la RTS, les parcs lausannois un lundi, après un week-end de beau temps.

Affligeant! Comment ces fêtards à la fleur de l’âge et capables de porter de gros sacs pleins de boissons et de victuailles, une fois le tout ingurgité, n’ont-ils plus la force d’emporter les emballages vides? Consternant! Et ce n’est guère mieux dans nos parcs, nos bords de rivières et nos sous-bois genevois.

Autre sujet, pour 2030, on voudrait interdire les voitures à moteur thermique. Aucun souci pour les gros revenus, ils pourront se payer la marque à la mode et enrichir son propriétaire déjà milliardaire. Les bas revenus, eux, se retrouveront avec des problèmes insurmontables.

Pendant ce temps, lesdits millionnaires et milliardaires font du tourisme spatial! Que je sache, leurs fusées ne sont ni électriques ni à pédales. Au même moment, sur terre, une fourmi, un marin en l’occurrence, a bien du mal, par manque de financement, à faire aboutir son projet de bateau pouvant traiter les plastiques flottant sur nos océans. Cherchez l’erreur! Mais concernant ce nouveau tourisme, silence assourdissant de nos rebelles du vendredi.

Jean-Marc Butty

