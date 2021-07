Le passé est leur métier 4/5 - «Notre passé et ses multiples versions»

Parler du passé permet-il de s’en affranchir? Pour la psychanalyste Florence Quartier, ce n’est pas tant le passé qu’il est intéressant d’explorer, mais les traces qu’il a déposées en nous et ce que nous en faisons. En acceptant de réinterpréter notre histoire, nous pouvons nous en libérer. C’est le quatrième volet de notre série sur l’importance du passé dans nos vies.

Comment définiriez-vous votre métier et pourquoi l’avez-vous choisi?

J’ai choisi la médecine, donc le soin. Et c’est par le soin que je me suis intéressée à la psychiatrie puis à la psychanalyse. C’est l’idée de l’importance de la relation humaine et le fait qu’on peut traiter un certain nombre de souffrances par la relation.