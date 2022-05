LAURENT GUIRAUD

Thônex, 12 mai

Printemps 2048, l’agglomération genevoise fête son millionième habitant. Une cérémonie est organisée pour fêter cet événement exceptionnel et c’est avec impatience que la foule rassemblée attend les discours des responsables politiques. C’est d’abord le chef du DTP (Département du Tout Béton) qui rend un vibrant hommage à tous ceux qui ont permis de transformer notre petite cité provinciale en cette super mégapole. Selon le fameux indice AI (Anthill Index ou indice de fourmilière) nous dépassons les plus grandes capitales d’Asie. Notre magistrat annonce ensuite avec exaltation la mise en place du plan 1M2, soit 200’000 habitants de plus à l’horizon 2054.

Sa collègue, la cheffe du DLSA (Département du Lien Social Augmenté), précise en préambule que cette densité peut être source de problèmes et que l’État va donc engager 640 facilitateurs qui viendront rejoindre les 1455 actuels. Une nouvelle formation de type HEC sera dispensée. La responsable de cette nouvelle discipline n’est autre que la petite-fille d’un ancien conseiller d’État. Plusieurs centaines de caméras à Intelligence Ajoutées seront installées. Elles seront pilotées par des agents de la police municipale spécialement formés à cet effet. Une première mondiale!

Pour terminer, la cheffe du DMED (Département Mobilité Espace et Dégagement) rappelle les règles à suivre dans les quartiers à fort indice AI: Les déplacements devront respecter les différents «fuseaux» horaires. Le site du département jesaiscommentmedeplacerdansmonquartier.ge.ch apporte toutes les informations nécessaires. Les laisses de chiens ne devront pas dépasser une longueur double de l’empattement de l’animal et se référer au site officiel chienchien.ge.ch pour les chiens de petites tailles. Pour les parents de jumeaux, on choisira obligatoirement les poussettes de type «enfilade». Un crédit d’étude a été voté pour transformer certaines lignes de tram par des véhicules à 2 étages, encore une première mondiale!

Quelques irréductibles libertaires ont essayé de perturber cette fête. Certains anciens cachaient mal leur nostalgie en pensant aux luttes passées, où on ne se battait que contre la vaccination (qui n’était même pas obligatoire).

Hugues Roulet

