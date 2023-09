Notre histoire – En 1756, le journaliste Baulacre se retire à Landecy Théologien et bibliothécaire, il écrivait dans les gazettes de son temps. Benjamin Chaix

Léonard Baulacre (1670-1761), lithographie d’Hébert d’après le portrait de la BGE par Robert Gardelle. BIBLIOTHEQUE DE GENEVE

Le nom de la famille Baulacre, devenue genevoise il y aura bientôt 370 ans, est encore prononcé du côté de Montbrillant et à Landecy. Cela malgré son extinction au cours du XIXe siècle. La rue Baulacre, devenue récemment Elisabeth-Baulacre, pérennise le patronyme de ces réfugiés huguenots de Tours dont la descendante se distingua par sa réussite financière. Elisabeth règne sur 1200 travailleurs à domicile, ce qui fait d’elle le plus important employeur de son époque à Genève. Elle poursuit et développe l’industrie à laquelle se livrait son défunt mari Pierre Perdriau: la fabrication de fils d’or et d’argent destinés à l’ornementation des tissus précieux. Cette diligente veuve vit jusqu’en 1693, remariée avec le syndic Jacob Andrion.

C’est à Montbrillant que le nom des Baulacre demeure le plus présent, grâce à cette rue qui porte leur nom. Le bibliothécaire et journaliste Léonard Baulacre (1670-1761) est à l’origine de leur implantation dans ce futur quartier citadin. Il est donc un peu artificiel d’avoir associé la cheffe d’entreprise Elisabeth Baulacre à la rue qui est en fait celle de son neveu Léonard. Passons… Nos nouveaux historiens municipaux en ont décidé ainsi. Le domaine des Cropettes, acquis par Léonard Baulacre, est resté dans sa famille jusqu’au XIXe siècle. Grâce à ses arrière-petites-nièces Susanne Baulacre, décédée la première en 1857, et à sa sœur Olympe Odier-Baulacre, la Ville s’enrichit d’un parc et de l’emplacement nécessaire pour bâtir une école. Elles mériteraient aussi une rue, ces deux-là.

Au temps des gazettes

Revenons à Léonard Baulacre, possessionné à Montbrillant mais aussi dans le hameau de Landecy. Qui est ce personnage? Du temps pas si éloigné où la collection complète des portraits des directeurs de la Bibliothèque de Genève (BGE) était exposée dans la salle du catalogue, on y voyait celui de Léonard Baulacre par Robert Gardelle. Il est d’ailleurs assez étonnant qu’une telle collection, alimentée par une tradition entretenue jusqu’au XXe siècle, ne soit plus montrée actuellement. C’est une spécificité genevoise qui mériterait davantage de respect. Léonard Baulacre est donc bibliothécaire, mais pas que…

À Genève, c’est un journaliste zélé, qui collabore à de nombreux organes de presse. Formé aux lettres et à la théologie à Genève puis aux Pays-Bas, voyageur en Angleterre et à Paris jusqu’en 1715, il devient bibliothécaire dans sa ville natale et laisse courir sa plume sur des sujets très variés. Les questions religieuses, même s’il participe à une traduction française du Nouveau Testament en 1726, ne sont pas les seules à l’intéresser. La littérature, l’histoire de Genève et l’histoire de l’imprimerie, l’archéologie et la peinture lui inspirent des articles qui sont publiés dans le «Journal helvétique», la «Bibliothèque germanique», la «Nouvelle bibliothèque germanique», la «Bibliothèque raisonnée», ainsi que dans les gazettes hollandaises.

«Voilà ce que l’on dit de moi/Dans la Gazette de Hollande…», se plaint le prince Paul. «Il faut toujours ajouter foi/A la Gazette de Hollande!», assure la grande-duchesse. «La Grande-duchesse de Gerolstein», opéra bouffe de Jacques Offenbach

Arrêtons-nous sur l’existence de ces gazettes. Jacques Offenbach les cite en 1867 dans «La Grande-duchesse de Gerolstein», l’un de ses opéras-bouffes les plus connus: «Voilà ce que l’on dit de moi/Dans la Gazette de Hollande…», se plaint le prince Paul, dont les déboires amoureux sont relatés dans ce journal. «Il faut toujours ajouter foi/A la Gazette de Hollande!» assure la grande-duchesse. Ces feuilles en français, dont la fameuse «Gazette d’Amsterdam», ne sont pas soumises à une lourde censure de la part du gouvernement néerlandais de l’époque. Cette liberté d’expression – privilège unique en Europe – va de pair avec l’usage de la langue diplomatique transmise par les réfugiés huguenots aux Pays-Bas.

En peinture, Léonard Baulacre s’intéresse à l’école baroque flamande; c’est d’un tableau attribué à Rubens qu’il parle en 1752 dans le «Journal helvétique» dit aussi le «Mercure suisse». Propriété depuis 1711 de la Bibliothèque de Genève, le portrait du médecin genevois du roi Henri IV, Théodore Turquet de Mayerne, est considéré aujourd’hui comme une œuvre d’atelier sans commune mesure avec les véritables peintures de Rubens. Baulacre n’est pas du même avis. Dans son article, le journaliste promu critique d’art défend l’authenticité du portrait qui vient d’être mise en doute par un visiteur anglais de passage à Genève. Malgré le plaidoyer du bibliothécaire genevois, ce doute subsiste jusqu’à nos jours, comme l’a expliqué en 1937 un autre directeur de la BGE – alors BPU – Auguste Bouvier, le père de Nicolas, dans la revue «Genava».

Un hameau menacé Hameau de la commune de Bardonnex, Landecy garde l’allure des anciennes localités de la campagne genevoise, avec ses cours pavées, ses maisons de maître, ses fermes et ses jardins clos. Plus pour longtemps! Parmi ces propriétés si longtemps préservées, l’ancien domaine Baulacre fait parler de lui actuellement. Situé au 51, route du Prieur, ce bien était la propriété au XVIIe siècle de Nicolas Baulacre, père du journaliste et bibliothécaire Léonard Baulacre et de Jean Baulacre. Ces deux frères héritèrent de la campagne paternelle où Léonard se retira en 1756 et où il mourut en 1761. C’est ce domaine, avec son importante maison de maître de 1720, inscrite à l’inventaire depuis 1986, qui est actuellement menacé par une densification dans l’air du temps. Deux immeubles devraient sortir de terre dans l’ancien parc, sacrifiant au passage un antique jardin de buis. Comment est-ce possible au cœur d’un hameau reconnu d’importance nationale, avec valeur A au classement ISOS*? Un recours contre cet audacieux projet a été bien sûr déposé par l’Association de sauvegarde de Landecy, avec le soutien de l’association Action patrimoine vivant. Malheureusement, cette réaction arrive longtemps après l’adoption par la commune de Bardonnex, en 2017, d’un plan de site autorisant de telles atteintes à l’intégrité du hameau historique. Orienté vers les Côtes de Landecy, l’ancien domaine Baulacre et ses bâtiments sont restés intacts ou presque en dépit de fréquents changements de propriétaires. Charles Delétraz est l’un d’eux. Cet ancien maire de Bardonnex décédé en 1899 a pour gendre François Comte, maire à son tour, père d’Ernest Comte, maire jusqu’en 1935. Ses descendants vendent la demeure de Léonard Baulacre, tout en conservant une autre partie du domaine. C’est là qu’un premier projet d’immeuble de douze logements avec parking souterrain est combattu en 2015 par les habitants de Landecy. L’actuel projet est situé aux abords de la maison de maître de 1720. Les défenseurs du hameau parviendront-ils une nouvelle fois à freiner la fièvre bâtisseuse des propriétaires de l’ancien domaine Baulacre? BCH La façade sur cour de la maison de maître de l’ancien domaine Baulacre. «L’HISTOIRE DE LANDECY» 1999

